فيروس كورونا
الأربعاء 8 يوليو 2020 23:52

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 8 يوليو/تموز)

حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 12 مليونا و65 ألفا
رويترز
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 12 مليونا و65 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 549 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و993 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 8 يوليو/تموز:

لحظة بلحظة
  • وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
  • تركيا تعلن تسجيل 22 وفاة و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وانخفاض 12 إصابة عن حصيلة الثلاثاء إضافة إلى تعافي 2219.
  • وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة حالة وفاة واحدة وانخفاض 6 إصابات عن حصيلة الثلاثاء.
  • عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 12 مليونا تعافى منهم نحو 7 ملايين وتوفي نحو 549 ألفا.
  • السلطات الطبية باليمن: 3 وفيات بفيروس كورونا و21 إصابة ترفع إجمالي الوفيات إلى 351 والإصابات إلى 1318.
     
  • قطر تسجل 4 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات و8 إصابات عن الأمس وتعافي 1204.
  • أ ف ب: برلين تعتبر انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية "نكسة للتعاون الدولي".
  • العراق يسجل 94 وفاة و2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 24 وفاة وزيادة 315 إصابة عن الأمس.
  • الإمارات تسجل وفاة واحدة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاة واحدة و87 إصابة عن الأمس.
  • إيران تسجل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 47 وفاة وزيادة 54 إصابة عن الأمس.
  • فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 169 إصابة عن الأمس.
  • هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يدخل في الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
  • سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وبانخفاض 51 إصابة عن الأمس.
  • الكويت تسجل حالتي وفاة و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاتين وزيادة 161 إصابة عن الأمس.
  • مايك بنس: الولايات المتحدة تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
  • مايك بنس: أجرينا فحوصا لأكثر من 39 مليون أمريكي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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