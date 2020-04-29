لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 29 أبريل/نيسان)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 29 من أبريل/نيسان 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 427 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 24087 منذ مارس آزار الماضي.
ترمب: أصبحنا الآن ملوك أجهزة التنفس الصناعي في العالم وصرنا نساعد الكثيرين.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 9 وفيات بكورونا ليبلغ الإجمالي 98 و549 إصابة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة العراقية: تسجيل وفاتين بكورونا ليبلغ الإجمالي 92.
الصحة العراقية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2003.
وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 323 وفاة جديدة بكورونا و2086 إصابة خلال 24 ساعة.
المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزيرة: 1.6 مليار عامل في القطاع غير النظامي مهددون بسبب الوضع الحالي.
المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزيرة: هناك حاجة ملحة لحماية الموظفين والعمال عند إعادتهم إلى أعمالهم.
وزارة الصحة المغربية: 3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 168.
وزير الخارجية البريطاني: تسجيل 765 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في المستشفيات وخارجها 26097.
وزير الصحة التركي: 89 وفاة بفيروس كورونا و2936 إصابة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة المصرية: 21 وفاة بكورونا وتسجيل 226 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.
حاكم ولاية نيويورك: معدل الإصابات بكورونا لا يزال ثابتا وهذا ليس مؤشرا جيدا.
وزارة التجارة الأمريكية: انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% بسبب كورونا وهي الأعلى منذ الأزمة المالية عام 2008.
وزارة الصحة السودانية: 3 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 28 وفاة إضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الجزائرية: 7 حالات وفاة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وتسجيل 199 إصابة جديدة.
نيويورك تايمز: بيانات هيئة مكافحة الأمراض تظهر أن أعداد المتوفين في أمريكا بفيروس كورونا أعلى بكثير من المسجل.
وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن.
بومبيو: سيكون هناك وقت مناسب لمحاسبة جميع المسؤولين عن مقتل عشرات آلاف الأمريكيين.
بومبيو: على الصين أن تكون واضحة بشأن فيروس كورونا لا أن تخفي المعلومات وتحجبها.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21402.
وزارة الصحة السويدية: تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2462.
وزارة الصحة السويدية: تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 20302.
الحكومة التونسية: الحجر الصحي سيتواصل بالنسبة لبعض الفئات حتى بعد رفعه في 4 من الشهر المقبل.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 643 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا وشفاء 109 حالات خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 58 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا وشفاء 60 حالة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 112 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4289.
وزارة الصحة الإيرانية: 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5957 والإصابات إلى 93657.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15782.
وزارة الصحة العمانية: 143 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2274.
تركيا تمدد إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا حتى 31 مايو/آيار.
إسبانيا تسجل 325 وفاة جديدة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة بوفاة 301 خلال الأمس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 24.275.
بيان لحزب الموتمر الوطني السوداني: إصابة رئيس الحزب السابق أحمد محمد هارون المعتقل بسجن كوبر بفيروس كورونا.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا:5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99399.
معهد روبرت كوخ الألماني: 1304 إصابات بكورونا و202 وفاة يرفع إجمالي الإصابات إلى 157641 والوفيات إلى 6115.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2200 وفاة خلال يوم واحد في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.
جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حصيلة القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.
وزارة الصحة البرازيلية: 474 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وتسجيل أعلى معدل وفيات في يوم واحد.