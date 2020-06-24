الأربعاء 24 يونيو 2020 23:38
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 24 يونيو/حزيران)
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و450 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 482 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و105 آلاف، وفق موقع "worldometers".
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء 24 من يونيو/حزيران:
لحظة بلحظة
- الإمارات تسجل حالتي وفاة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بارتفاع 70 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 702.
- اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن تعلن تسجيل 13 حالة وفاة و23 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
- الصحة المغربية تعلن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابات منذ انتشار الفيروس.
- وزارة الصحة الإيرانية: 133 وفاة و2531 إصابة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 9996 وفاة و212501 إصابة.
- الخطوط الجوية القطرية تقول على تويتر إنها ستستأنف الرحلات اليومية إلى بيروت اعتبارا من أول يوليو.
- الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 8 حالات وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 15 إصابة عن حصيلة أمس وتعافي 118.
- الصحة العراقية تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ 2200 إصابة فيما سجل 79 وفاة و1061 حالة شفاء.
- 41 حالة وفاة بسبب كورونا في السعودية خلال 24 ساعة بزيادة حالتين عن اليوم السابق لترتفع الوفيات إلى 1387.
- السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 16 حالة عن اليوم السابق.
- الكويت تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض حالة عن اليوم السابق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 337.
- قطر تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 104 ما يمثل 0.11% من إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء.
- شفاء 1582 من المصابين بـ كورونا في قطر خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.
- قطر تسجل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة 23 إصابة عن اليوم السابق.
- وزارة الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق صلاة الجمعة المقبلة في المساجد كافة مع إقامة باقي الصلوات بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
- 133 وفاة جديدة بـكورونا في إيران خلال 24 ساعة بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 9996.
- حالتا وفاة بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان خلال 24 ساعة بانخفاض حالة عن اليوم السابق لترتفع حصيلة الوفيات إلى 142.
- تعافي 693 من مصابي كورونا بسلطنة عمان خلال 24 ساعة بانخفاض 178 حالة عن اليوم السابق ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 17972 أي نحو 53% من الإصابات.
- سلطنة عمان تسجل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 176 حالة عن اليوم السابق.
- الصحة الكويتية تعلن تعافي 505 من المصابين بـكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 19 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات الشفاء إلى 32809.
- وزارة الصحة الفلسطينية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
- روسيا تعلن وفاة 154 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق ليرتفع عدد الوفيات إلى 8513.
- 7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة بانخفاض 249 حالة عن اليوم السابق.
- البرازيل تعلن تسجيل 1374 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 720 حالة عن اليوم السابق.
- البرازيل تسجل39436 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 18004 عن اليوم السابق.
- إجمالي المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز خمسة ملايين من بين 9 ملايين و300 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية