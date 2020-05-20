فيروس كورونا
الأربعاء 20 مايو 2020 23:03

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 20 مايو/أيار)

عامل في كولومبيا يرش السيارات بمواد مطهرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
عامل في كولومبيا يرش السيارات بمواد مطهرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
غيتي
حتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و47 ألفا، توفي منهم أكثر من 328 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليوني وخمسة آلاف آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 20 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62545.

موقع جونز هوبكينز: تسجيل 1569 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد إلى 91938.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17568.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1491 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة العمانية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 28 وفاة.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 961.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7048.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 389.


وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949.

بلجيكا تسجل 42 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8145.

وزارة الصحة العمانية: 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6043.

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز ٥ ملايين شخص تعافى منهم قرابة المليونين وتوفي أكثر من ٣٢٥ ألفا.

وزارة الصحة السودانية: 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 111.

وزارة الصحة السودانية: 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

صحيفة الأهرام المصرية: دخول رئيس جامعة الفيوم مستشفى العزل الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.


المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2972.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8764 إصابة جديد بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 308705.

عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 6 أضعاف الوفيات.

وزارة الصحة الباكستانية: 1853 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45770.

وزارة الصحة الباكستانية: 28 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 965.

محافظ تعز: الوضع في تعز يزداد سوءا نتيجة الصراعات السياسية وتفشي 3 أنواع من الأوبئة بالإضافة إلى كورونا.

وزارة الصحة البرازيلية: الوفيات اليومية بفيروس كورونا تتخطى 1000 للمرة الأولى ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17971.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا

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