لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 20 مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 20 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62545.
موقع جونز هوبكينز: تسجيل 1569 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد إلى 91938.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17568.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1491 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة العمانية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 28 وفاة.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 961.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7048.
وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 389.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7183.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 126949.
بلجيكا تسجل 42 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8145.
وزارة الصحة العمانية: 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6043.
إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز ٥ ملايين شخص تعافى منهم قرابة المليونين وتوفي أكثر من ٣٢٥ ألفا.
وزارة الصحة السودانية: 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 111.
وزارة الصحة السودانية: 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.
صحيفة الأهرام المصرية: دخول رئيس جامعة الفيوم مستشفى العزل الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2972.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8764 إصابة جديد بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 308705.
عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 6 أضعاف الوفيات.
وزارة الصحة الباكستانية: 1853 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45770.
وزارة الصحة الباكستانية: 28 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 965.
محافظ تعز: الوضع في تعز يزداد سوءا نتيجة الصراعات السياسية وتفشي 3 أنواع من الأوبئة بالإضافة إلى كورونا.
وزارة الصحة البرازيلية: الوفيات اليومية بفيروس كورونا تتخطى 1000 للمرة الأولى ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17971.