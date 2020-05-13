لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 13 مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 13 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: 9 وفيات و1905 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 273 والإصابات إلى 44830.
الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 82 والإصابات 11028.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 26539.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 878.
وزارة الصحة البحرينية: 249 إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5771.
عدد المتعافين من فيروس كورونا يتجاوز المليون و600 ألف من أصل حوالي 4 ملايين و340 ألفا تعرضوا للإصابة.
إيران تعلن 50 وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112725 والوفيات إلى 6783.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6466.
نقابة الأطباء المصرية: نطالب بسرعة فتح مستشفيات جديدة للعزل بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية.
نقابة الأطباء المصرية: نواجه مشكلة حقيقة في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27104.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228691.
بوريس جونسون: 275 عاملا في المجال الصحي والاجتماعي البريطاني توفوا منذ بداية مواجهة تفشي فيروس كورونا.
روسيا تعلن 96 وفاة و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2212 والإصابات إلى 242271.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4019.
وكالة الأنباء الألمانية: الحكومة الألمانية تقرر تخفيف حذر الرقابة على حدود البلاد اعتبارا من السبت المقبل.
وزارة الصحة التونسية: لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام وإجمالي عدد الوفيات بلغ 45.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4826.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 6 وفيات جراء كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 وتسجيل 134 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.