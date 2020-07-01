الخميس 2 يوليو 2020 00:55
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 يوليو/تموز)
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و710 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 516 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و860 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر".
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء 1 من يوليو/تموز:
لحظة بلحظة
- الصحة المصرية تسجل 81 وفاة و1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 54 إصابة عن حصيلة أمس.
- الصحة التركية تسجل 19 وفاة بفيروس كورونا و1192 إصابة بانخفاض 101 حالة عن أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5150 والإصابات إلى 201098.
- اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجل 6 وفيات و37 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
- الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة المقبل ولمدة 5 أيام
- التدابير الوقائية التي اتخذت تهدف لحصر مساحات الوباء وعدد المصابين وللحد من ارتداد فيروس كورونا.
- الصحة القطرية تسجل وفاتين و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2401 حالة تعاف خلال 24 ساعة.
- وزارة الصحة العراقية تسجل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 2415 إصابة جديدة بزيادة 457 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة السعودية تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 3402 إصابة جديدة بانخفاض 985 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 745 إصابة جديدة بزيادة 83 إصابة عن الأمس.
- منظمة الصحة العالمية: لا يمكننا التنبؤ بموعد لانتهاء جائحة كورونا.
- منظمة الصحة العالمية: لدينا نحو 130 لقاحا لفيروس كورونا في مرحلة التطوير من بينهم 10 لقاحات في طور التجريب.
- منظمة الصحة العالمية: يوجد خطر حقيقي من استمرار زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ظل إجراءات التخفيف التي تتخذها بعض الدول.
- منظمة الصحة العالمية: 87% من حالات الوفاة بسبب كورونا المبلغ عنها في شرق المتوسط توجد في إيران والعراق والسعودية ومصر وباكستان.
- منظمة الصحة العالمية: يساورنا القلق إزاء قدرة النظم الصحية في سوريا واليمن على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
- الصحة الإيرانية تسجل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 6 وفيات عن الأمس إضافة إلى 2549 إصابة جديدة بزيادة 92 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة العمانية تسجل 9 وفيات بفيروس كورونا إضافة إلى 1124 إصابة جديدة بزيادة 14 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة المغربية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12596.
- وزارة الصحة البحرينية تسجل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 90.
- روسيا تسجل 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 66 وفاة عن الأمس إضافة إلى 6556 إصابة جديدة بانخفاض 137 إصابة عن الأمس.
- الأوربيون يعيدون فتح حدودهم أمام المسافرين من 15 بلدا يعتبر الوضع الوبائي فيها مرضيا بما يكفي لاستئناف الرحلات.
- قائمة الدول الـ15 التي ستتم مراجعتها كل أسبوعين هي الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي.
- إسبانيا والبرتغال تعيدان فتح حدودهما البرية التي أغلقت في 16 مارس/آذار بمبادرة من لشبونة.
- مديرة منظمة الصحة العالمية في الأميركيتين تقول إنه بالوتيرة الحالية "ستسجل أميركا اللاتينية والكاريبي أكثر من 438 ألف وفاة بفيروس كورونا حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
- مجموعة إيرباص تعلن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة أي 11% من عدد موظفيها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات