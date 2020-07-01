فيروس كورونا
الخميس 2 يوليو 2020 00:55

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 يوليو/تموز)

حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و710 ألفا
رويترز
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و710 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 516 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و860 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء 1 من يوليو/تموز:

لحظة بلحظة
  • الصحة المصرية تسجل 81 وفاة و1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 54 إصابة عن حصيلة أمس.
  • الصحة التركية تسجل 19 وفاة بفيروس كورونا و1192 إصابة بانخفاض 101 حالة عن أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5150 والإصابات إلى 201098.
  • اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجل 6 وفيات و37 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
  • الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة المقبل ولمدة 5 أيام
  • التدابير الوقائية التي اتخذت تهدف لحصر مساحات الوباء وعدد المصابين وللحد من ارتداد فيروس كورونا.
  • الصحة القطرية تسجل وفاتين و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2401 حالة تعاف خلال 24 ساعة.
  • وزارة الصحة العراقية تسجل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 2415 إصابة جديدة بزيادة 457 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة السعودية تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 3402 إصابة جديدة بانخفاض 985 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 745 إصابة جديدة بزيادة 83 إصابة عن الأمس. 
  • منظمة الصحة العالمية: لا يمكننا التنبؤ بموعد لانتهاء جائحة كورونا.
  • منظمة الصحة العالمية: لدينا نحو 130 لقاحا لفيروس كورونا في مرحلة التطوير من بينهم 10 لقاحات في طور التجريب.
  • منظمة الصحة العالمية: يوجد خطر حقيقي من استمرار زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ظل إجراءات التخفيف التي تتخذها بعض الدول.
  • منظمة الصحة العالمية: 87% من حالات الوفاة بسبب كورونا المبلغ عنها في شرق المتوسط توجد في إيران والعراق والسعودية ومصر وباكستان.
  • منظمة الصحة العالمية: يساورنا القلق إزاء قدرة النظم الصحية في سوريا واليمن على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
  • الصحة الإيرانية تسجل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 6 وفيات عن الأمس إضافة إلى 2549 إصابة جديدة بزيادة 92 إصابة عن الأمس.  
  • وزارة الصحة العمانية تسجل 9 وفيات بفيروس كورونا إضافة إلى 1124 إصابة جديدة بزيادة 14 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة المغربية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12596.  
  • وزارة الصحة البحرينية تسجل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 90. 
  • روسيا تسجل 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 66 وفاة عن الأمس إضافة إلى 6556 إصابة جديدة بانخفاض 137 إصابة عن الأمس.
  • الأوربيون يعيدون فتح حدودهم أمام المسافرين من 15 بلدا يعتبر الوضع الوبائي فيها مرضيا بما يكفي لاستئناف الرحلات.    
  • قائمة الدول الـ15 التي ستتم مراجعتها كل أسبوعين هي الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي.
  • إسبانيا والبرتغال تعيدان فتح حدودهما البرية التي أغلقت في 16 مارس/آذار بمبادرة من لشبونة.
  • مديرة منظمة الصحة العالمية في الأميركيتين تقول إنه بالوتيرة الحالية "ستسجل أميركا اللاتينية والكاريبي أكثر من 438 ألف وفاة بفيروس كورونا حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
  • مجموعة إيرباص تعلن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة أي 11% من عدد موظفيها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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