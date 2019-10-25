الجمعة 25 أكتوبر 2019 15:09
لحظة بلحظة.. تطورات المظاهرات في العراق [فيديو]
قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان (تابعة للبرلمان)، الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء التدافع والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات في بغداد، الجمعة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، انطلاقة مبكرة للاحتجاجات الشعبية وسط رد قوي من قوات الأمن تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) شديدة التحصين.
ويتظاهر العراقيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإحداث إصلاح سياسي.
وفيما يلي آخر تطورات احتجاجات الجمعة.
لحظة بلحظة
- المفوضية العليا لحقوق الإنسان (تابعة للبرلمان): حصيلة احتجاجات بغداد اليوم بلغت قتيلين اثنين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع.
- تلفزيون العراقية: متظاهرون احتجزوا شخصاً متسللاً بين المحتجين كان يطلق النار على أفراد الأمن اليوم الجمعة في العاصمة بغداد.
- مصادمات بين المتظاهرين وأفراد الأمن على جسر الجمهورية عندما حاول المحتجون عبوره الوصول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين فضلا عن البعثات الدبلوماسية
- الداخلية العراقية: إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.
- مصدر في الشرطة: عشرات المتظاهرين اقتحموا الجمعة مبنى ديوان محافظة المثنى في مدينة السماوة.
- المرجع الشيعي علي السيستاني يحذر في خطبة الجمعة من انزلاق البلد إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.
- السيستاني دعا المتظاهرين وقوات الأمن إلى "الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".
- السيستاني دعا إلى تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدها البلاد مطلع الشهر الجاري.
- أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية وسط بغدد، إثر محاولة المتظاهرين إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
- نحو 15 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق بعد قيام قوات حفظ النظام بإطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين بعد اختراقهم الحواجز والاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء.
- بدأت فجر الجمعة عمليات الكر والفر بين المتظاهرين السلميين والقوات العراقية بعد تمكن المتظاهرين من الاقتراب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء.
- أعداد المتظاهرين في تزايد حيث من المتوقع أن تكتظ ساحة التحرير بالمتظاهرين بعد ظهر اليوم استعدادا لاقتحام جسر الجمهورية والذهاب إلى مباني الحكومة في المنطقة الخضراء.
- تدفق آلاف من العراقيين إلى أماكن التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية والمثنى وبابل وكربلاء والنجف للمشاركة في المظاهرات حاملين اعلام العراق ويهتفون بإسقاط الحكومة.
- تجمع المئات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قرب مسجد الكوفة بمحافظة النجف بانتظار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أجل أن يؤدي صلاة الجمعة باتباعه والاستماع إلى خطبته.
خلفيات
- يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
- قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية، التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، رغم عشرات مليارات الدولارات التي يتلقاها العراق سنويا من بيع النفط.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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