لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".
وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: جيشنا والجيش الوطني السوري بدأ عملية نبع السلام ضد تنظيم الدولة والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني. هدفنا هو إزالة الممر الإرهابي الذي يحاولون إقامته جنوب بلادنا وإحلال السلام في المنطقة. سنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ظلت لسنوات عدة تقوم بدور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط بينما يتوجب على بلدانها القيام بهذا الدور، وقال إن أمريكا نقلت عددًا من مقاتلي تنظيم الدولة الأشد خطورة إلى خارج سوريا.
وقال أمس: انتصرنا على تنظيم الدولة وعلى أوربا استعادة مواطنيها المقاتلين في التنظيم. تحدثت مع العديد من المسؤولين الأوربيين بشأن تسلم أسرى تنظيم الدولة لكنهم رفضوا.
وحول العملية التركية قال: سوف أقضي على الاقتصاد التركي إذا تجاوزت أنقرة الحدود. وضعنا حدًا لمشاركة الولايات المتحدة في الحروب والعمليات العسكرية شمالي سوريا.
التطورات لحظة بلحظة
- مراسل الجزيرة: مقاتلات تركية تستهدف اللواء 93 التابع لقوات "سوريا الديمقراطية" في عين عيسى بريف الرقة.
- مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة المسلحة يسيطران على عدة قرى في تل أبيض ويصلان لعمق 8 كلم داخل سوريا.
- مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية المسلحة تتحرك باتجاه مدينتي تل أبيض ورأس العين.
- وزارة الدفاع التركية: العمليات العسكرية في إطار عملية نبع السلام في شمال سوريا استمرت طوال اليوم من البر والجو.
- رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا.
- مصادر محلية للجزيرة: الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية بين منطقتي تل أبيض وسلوك بريف الرقة.
- مراسل الجزيرة: الجيش التركي يتوغل غرب مدينة تل أبيض ويسيطر على عدد من المواقع.
- مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يسيطر على قرى ومواقع في غرب مدينة تل أبيض.
- مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يتوغل بعمق 5 كلم غرب مدينة رأس العين على الحدود السورية التركية.
- مصادر للجزيرة: الجيش التركي يشن هجوما بريا على مواقع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة رأس العين.
- مصادر ميدانية للجزيرة: الجيش التركي يتوغل شرق مدينة تل أبيض في سوريا ويسيطر على عدد من القرى.
- وكالة الأناضول عن نائب الرئيس التركي: عدم إلحاق الأذى بالمدنيين أولوية قصوى لدى الجيش التركي شمالي سوريا.
- مراسل الجزيرة: مقاتلات تركية تشن غارات على مدينة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا.
- مراسل الجزيرة: قصف مدفعي تركي لمواقع الوحدات الكردية بتل أبيض بالتزامن مع اشتباكات غربي المدينة.
- وزير الخارجية الأمريكي: لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة.
- وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس ترمب اتخذ قرارا بإبعاد القوات الأمريكية عن طريق الأذى في سوريا.
- وزير الخارجية الأمريكي: لم نمنح الضوء الأخضر لغزو سوريا.
- وزارة الدفاع التركية: تم قصف مائة وواحد وثمانين هدفا في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية.
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ردا على البيان السعودي: لقد قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصا جياعا والآن بأي وجه تعارضون عملية "نبع السلام"؟
- مراسل الجزيرة: القوات المسلحة التركية تدخل الأراضي السورية عبر 3 معابر تؤدي إلى منطقة شرقي الفرات.
- وكالة أنباء الإمارات: أبو ظبي تدين بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا.
- الخارجية السعودية: المملكة تدين "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".
- الخارجية السعودية: الهجوم يمثل "تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي وتقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن واشنطن لا تؤيد الهجوم التركي شمالي سوريا ووصفه بالفكرة السيئة.
- ترمب: تركيا قامت بغزو سوريا اليوم ولا يوجد أي جندي أمريكي في تلك المنطقة.
- ترمب: تركيا تعهدت بحماية المدنيين والأقليات الدينية وضمان عدم وقوع كارثة إنسانية.
- ترمب: تركيا مسؤولة الآن عن ضمان إبقاء جميع مقاتلي تنظيم الدولة بالسجون وضمان عدم عودة التنظيم بأي شكل.
- رويترز عن مسؤول أمني تركي: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
- 4 انفجارات في مواقع تابعة لقوات حماية الشعب في مدينة رأس العين شمالي سوريا.
- رويترز عن قوات سوريا الديمقراطية: نطالب أمريكا والتحالف بإقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.
- رويترز عن مصادر أمنية تركية: قصف مدفعي على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية ومستودعات ذخيرة تابعة لها.
- سي إن إن ترك: استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإطلاعه على عملية نبع السلام في سوريا.
- مراسل الجزيرة: الطيران التركي يستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بقرى الأسدية وبير نوح بريف رأس العين.
- مراسل الجزيرة: المدفعية التركية تستهدف مواقع وتجمعات قوات سوريا الديمقراطية في مدينة تل أبيض بريف الرقة.
- قوات سوريا الديمقراطية: المقاتلات التركية قصفت مناطق في شمال شرق سوريا وتسببت في "ذعر هائل بين الناس".
- الخارجية التركية تستدعي ممثلي أعضاء مجلس الأمن إلى مقرها لإطلاعهم على معلومات بشأن عملية نبع السلام.
- وزير الخارجية التركي: عمليتنا العسكرية تنفذ بشكل يتوافق مع القوانين الدولية وقرارات مكافحة الإرهاب.
- أردوغان يطلع زعماء أحزاب المعارضة ببلاده على معلومات عن عملية نبع السلام في شرق الفرات شمالي سوريا.
- رئيس مجلس الأمن: المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.
- رئيس مجلس الأمن: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكريا في سوريا.
- رئيس مجلس الأمن: ندعو جميع الأطراف في سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
- رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يدعو الدول الكبرى إلى التفاوض بشأن الملف الكردي في شمال سوريا.
- رئيس المفوضية الأوربية يقول إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.
- وكالة الأنباء السورية: المدفعية التركية تقصف بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين: ندعم المنطقة الآمنة للخلاص من قوى الإرهاب.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين: العملية العسكرية شرقي الفرات كانت وما زالت مطلبا ثوريا سوريا وطنيا.