الأربعاء 9 أكتوبر 2019 18:15
لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية التركية شمالي سوريا (فيديو)
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".
وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر "جيشنا والجيش الوطني السوري بدأ عملية نبع السلام ضد تنظيم الدولة والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني".
وأضاف "هدفنا هو إزالة الممر الإرهابي الذي يحاولون إقامته جنوب بلادنا وإحلال السلام في المنطقة".
الرئيس التركي تابع "سنحافظ على وحدة أراضي سوريا ونخلص سكان المنطقة من الإرهاب عبر عملية نبع السلام". وقال "سنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها".
وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 9, 2019
كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام.
التطورات لحظة بلحظة
- رويترز عن مسؤول أمني تركي: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
- 4 انفجارات في مواقع تابعة لقوات حماية الشعب في مدينة رأس العين شمالي سوريا.
- رويترز عن قوات سوريا الديمقراطية: نطالب أمريكا والتحالف بإقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.
- رويترز عن مصادر أمنية تركية: قصف مدفعي على قواعد وحدات حماية الشعب الكردية ومستودعات ذخيرة تابعة لها.
- سي أن إن ترك: استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإطلاعه على عملية نبع السلام في سوريا.
- مراسل الجزيرة: الطيران التركي يستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بقرى الأسدية وبير نوح بريف رأس العين.
- مراسل الجزيرة: المدفعية التركية تستهدف مواقع وتجمعات قوات سوريا الديمقراطية في مدينة تل أبيض بريف الرقة.
- قوات سوريا الديمقراطية: المقاتلات التركية قصفت مناطق في شمال شرق سوريا وتسببت في "ذعر هائل بين الناس".
- الخارجية التركية تستدعي ممثلي أعضاء مجلس الأمن إلى مقرها لإطلاعهم على معلومات بشأن عملية نبع السلام.
- وزير الخارجية التركية: عمليتنا العسكرية تنفذ بشكل يتوافق مع القوانين الدولية وقرارات مكافحة الإرهاب.
- وزير الخارجية التركي: عمليتنا العسكرية تنفذ بشكل يتوافق مع القوانين الدولية وقرارات مكافحة الإرهاب.
- أردوغان يطلع زعماء أحزاب المعارضة ببلاده على معلومات عن عملية نبع السلام في شرق الفرات شمالي سوريا.
- رئيس مجلس الأمن: المجلس يراقب الوضع في شمال شرقي سوريا عن كثب ويدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.
- رئيس مجلس الأمن الدولي: نؤكد مجددا أنه لا حل عسكريا في سوريا.
- رئيس مجلس الأمن الدولي: ندعو جميع الأطراف في سوريا للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
- رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يدعو الدول الكبرى إلى التفاوض بشأن الملف الكردي في شمال سوريا.
- رئيس المفوضية الأوربية يقول إنه دعا تركيا لضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.
- وكالة الأنباء السورية: المدفعية التركية تقصف بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين: ندعم المنطقة الآمنة للخلاص من قوى الإرهاب.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين: العملية العسكرية شرقي الفرات كانت وما زالت مطلبا ثوريا سوريا وطنيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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