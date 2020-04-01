الأربعاء 1 أبريل 2020 18:52
لحظة بلحظة: انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 أبريل)
أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر من 885 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 44 ألفًا، بينما تعافى منه أكثر من 185 ألف شخص.
لحظة بلحظة:
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا و99 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 264.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1720 مصابا.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 317 مصابا.
- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 وحالة وفاة واحدة.
- سلطنة عمان تعلن عزلا صحيا تاما لولاية مطرح بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3036.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47593.
- وزارة الصحة الإيرانية: تعافي 15473 من المصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المراكز الطبية والمستشفيات.
- سلطات إقليم كردستان العراق: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 176.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 479.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 134.
- وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا): عزل بلدة منين بريف دمشق بعد وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 638.
- وزارة الصحة التونسية: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 394.
- مجلس الأمن القومي في تونس يقرر تمديد فترة الحظر الصحي الشامل لمكافحة فيروس كورونا إلى 19 أبريل/ نيسان.
- وفاة أول برلماني جزائري جراء إصابته بفيروس كورونا.
- المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 10 إصابات.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 23 وفاة.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5591 إصابة.
- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352 وفاة.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 864 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف والإصابات إلى أكثر من مائة ألف.
- هولندا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 1173 بعد تسجيل 134 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
- وزارة الصحة الهولندية: تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13614 حالة.
- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 123 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 828 وفاة.
- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 وفاة.
- مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2777 حالة.
- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3368 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ووفاة 271 خلال الساعات العشر الأخيرة.
- وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1405 إصابات.
- شرطة مدينة نيويورك: 1193 من عناصرنا مصابون بفيروس كورونا.
- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3900 حالة وفاة ونحو 189ألف مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 865 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد في حصيلة قياسية.
- إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
- الاتحاد الأوربي لكرة القدم: تأجيل المباريات الأوربية واللقاءات الودية الدولية حتى إشعار آخر بسبب كورونا.
المصدر
الجزيرة
وكالات
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