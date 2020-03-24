لحظة بلحظة: انتشار فيروس كورونا الثلاثاء 24 مارس
وحسب مواقع رصد حالات الإصابة أصيب أكثر من 396 ألف شخص حول العالم بالفيروس، تعافى منهم نحو 104 آلاف شخص.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 767.
وزير الصحة الكويتي: شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 39 شخصا.
وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 191 مصابا.
البحرين: تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في المملكة إلى ثلاث حالات.
البحرين: شفاء 13 حالة إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 177 من بين 390 مصابا.
وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84 .
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1934.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1762 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24811.
وزارة الصحة الإيرانية: شفاء 537 ليصل إجمالي المتعافين 8913 شخصا.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 304.
وزارة الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 316.
وزارة الصحة العراقية: شفاء 13 من المصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 75 شخصا.
وزارة الصحة العراقية: وفاة 4 جراء إصابتهم بفيروس كورونا لترتفع إجمالي الوفيات إلى 27.
وزارة الصحة التونسية: تسجيل 25 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 وشفاء حالة واحدة.
مراسل الجزيرة: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا ليرتفع الإجمالي إلى 1624.
باكستان تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 909.
جامعة جونز هوبكنز: 593 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 46450.
البنتاغون: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف وزارة الدفاع الأمريكية إلى 321 بينها 174 عسكريا.
الصحة البريطانية: تسجيل حالتي وفاة جديدتين ما يرفع عدد الوفيات إلى 339.
هولندا تعلن تسجيل 811 إصابة جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5560.
مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1577.
مراسل الجزيرة: السلطات الروسية تعلن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 495.
إسبانيا: تسجيل 514 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2696.
اللجنة الأولمبية الدولية تعلن الاتفاق مع رئيس وزراء اليابان على تأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021.
السلطات الإماراتية تعلق جميع الرحلات القادمة والمغادرة بداية من مساء الثلاثاء ولمدة أسبوعين.
رئيس الوزراء الهندي يعلن تنفيذ إغلاق عام في عموم البلاد لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
لجنة الصحة بإقليم خوبي الصيني: رفع قيود الدخول والخروج في الإقليم من الأربعاء باستثناء مدينة ووهان.
السلطات الصينية تقرر رفع قيود السفر عن مدينة ووهان في 8 أبريل/ نيسان المقبل.
منظمة الصحة العالمية: 85% من حالات الإصابة التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية كانت من أوربا والولايات المتحدة.
منظمة الصحة العالمية: يمكن أن تتحول الولايات المتحدة لمركز تفشي كورونا نتيجة التسارع الكبير في عدد الإصابات.
منظمة الصحة العالمية: نرى بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.
اتحاد النقل الجولي الدولي (اياتا) يتوقع أن تبلغ خسائر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.