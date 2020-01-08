الأربعاء 8 يناير 2020 04:21
لحظة بلحظة.. إيران تقصف قواعد أمريكية "انتقاما" لمقتل قاسم سليماني
أطلقت إيران صواريخ صباح اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، بعد ساعات من جنازة الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في بغداد.
وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف القاعدة. وتعهدت طهران بالانتقام لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
ولم يتضح على الفور مدى الأضرار أو الخسائر في القاعدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام إن الرئيس دونالد ترمب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع ويتشاور مع فريقه للأمن القومي.
وفيما يلي التطورات لحظة بلحظة
- وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يخطط لخطاب محتمل للرئيس ترمب خلال الساعات المقبلة.
- مصادر عسكرية: سقوط صاروخ قرب مطار أربيل دون أن ينفجر وآخر في الأراضي الزراعية المجاورة دون وقوع أي ضحايا.
- الحرس الثوري الإيراني: ندعو الولايات المتحدة لإخراج قواتها العسكرية من العراق تجنبا لسقوط عدد أكبر من القوات الأمريكية.
- البنتاغون: إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على قاعدتي أربيل و"عين الأسد" التي تتمركز بهما القوات الأمريكية بالعراق.
- الحرس الثوري الإيراني: نفذت قوات الجو فضاء عملية ناجحة تحمل اسم الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ أرض أرض على القاعدة الجوية المحتلة المعروفة باسم عين الأسد وسنعلن التفاصيل تباعا.
- البنتاغون: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والدفاع عنهم.
- وسائل إعلام إيرانية: بدء الموجة الثانية من الهجوم الصاروخي للحرس الثوري ضد القاعدة الجوية الأمريكية بالعراق.
- البنتاغون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
- البيت الأبيض: الرئيس يعقد مشاروات مع مجلس الأمن القومي لبحث التطورات بعد قصف قاعدة عين الأسد.
- السناتور الديمقراطي كريس ميرفي: نصلي للموظفين الأمريكيين الموجودين في دائرة الخطر في العراق الآن.
- الحرس الثوري الإيراني: نحذر حلفاءنا الذين يستقبلون قواعد أمريكية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضدنا.
- الحرس الثوري الإيراني: تم إطلاق عشرات صواريخ أرض-أرض على قاعدة عين الأسد.
- التلفزيون الايراني: الهجوم جاء انتقاما لاغتيال سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض أرض.
- التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الاسد بالعراق.
- مصادر أمنية عراقية: قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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