لحظة بلحظة.. إطلاق نار في محيط جهاز الأمن وإغلاق بعض الطرق في الخرطوم
وأشارت المصادر إلى وصول قوات من الجيش السوداني والدعم السريع لاحتواء الموقف.
وقال مراسل الجزيرة إن عناصر من الشرطة العسكرية تتبادل إطلاق النار مع عناصر من جهاز الأمن.
وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر،إن أفراد الأمن المحتجين أخذوا في إحراق إطارات السيارات وما زالوا يغلقون بعض الطرق، ويطلقون الأعيرة النارية داخل مقار الأمن.
وأضاف الشاهد أن بعض منسوبي الوحدة كان يلبس ملابس مدنية وبعضهم كان يحمل السلاح.
وأكد مصدر أمني سوداني مطلع سماع دوي إطلاق نار في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم قرب هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات صباح اليوم الثلاثاء.
مباشر من #الخرطوم https://t.co/jJnHAMqsVp— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2020
وقال مصدر للجزيرة مباشر إن الحادث وقع احتجاجا على ضعف مكافأة نهاية الخدمة بعد صدور قرار بحل هيئة العمليات.
وأوضح المصدر أن جنود هيئة العمليات تم تخييرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع أو الإحالة للتقاعد لكن الغالبية العظمى من هذه القوات فضل الإحالة التقاعد والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وقال المصدر "اليوم استلم عدد قليل من جنود الهيئة حقوقهم ولكن الموجودين في معسكرات الرياض وكافوري وسوبا عندما عرفوا طبيعة المبلغ قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم لأنها ضعيفة وطالبوا بالمبلغ كاملا.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا بشأن الأحداث الجارية في الخرطوم، دعا فيه المواطنين الموجودين في المناطق التي تشهد إطلاق النار، بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.
كما دعا أجهزة الدولة النظامية "للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات غير المسؤولة" وناشد، لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
ونقلت وكالة (باج نيوز) عن مصدر قوله إن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة، باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا باحتجاز اللجنة المختصة.
وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بمبالغ مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.
ويتوقع خروج مظاهرات احتجاج رفضا لتصرفات جهاز الأمن بحسب شاهد عيان للجزيرة مباشر، وبحسب ما ذكر له أحد أعضاء لجان المقاومة، مشيرا إلى أنهم أصلا كانوا يطالبون بحل جهاز الأمن.
وقال الصحفي عثمان ميرغني للجزيرة مباشر "الأمر يشي بأمر أكبر حيث أغلق المحتجون الطرق في وقت أغلق فيه المجال الجوي السوداني، كما أنها قد تشجع أطرافا أخرى لتحذوا حذوهم للمطالبة بحقوقها".
وطالب ميرغني بتعامل سياسي مع المتمردين، وامتصاص الصدمة التي أحدثها التمرد.
وقدّر ميرغني أعداد قوات جهاز الأمن بـ13 أو 14 ألفا، مشيرا إلى أنها عالية التدريب ويمكن أن تدير عمليات خارج المدن وموزعة في العاصمة في أكثر من مكان. وأبدى مخاوفه من انتشار الظاهرة إلى مناطق أخرى في العاصمة.
وتابع محذرا "إذا استمر الوضع لمدة أكثر فربما يؤدي إلى مآلات غير محمودة وقد يؤثر على الأوضاع السياسية في البلاد برمتها".
وتضم هيئة العمليات، الذراع العسكري لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي أصدر المجلس العسكري السوداني في تموز/يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تغيير اسمه إلى "جهاز المخابرات العامة"، وذلك وسط مطالبات من المعارضة بحله أو إعادة هيكلته.
ويتبع الجهاز في الأساس لرئاسة الجمهورية لكنه يتبع حاليا للمجلس العسكري منذ عزل رئيس البلاد عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
ويأتي التعديل استنادا إلى مرسوم دستوري صدر بتوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقاً لذات المصدر.
وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات (جهاز جمع معلومات) لسنة 2010، دون تفاصيل.
بدوره، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول، أبو بكر دمبلاب، أن التغيير يأتي في سياق "هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد".
وقال إن "جهاز المخابرات بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
وتتباين آراء المعارضة حول جهاز "الأمن والمخابرات" بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بالمسؤولية عن القمع إبان حكم عمر البشير، لكن المجلس العسكري كان يرد بتمسكه ببقاء الجهاز، بحجة أن له دورا في "حفظ الأمن والاستقرار".
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.