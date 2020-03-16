الاثنين 16 مارس 2020 19:39
لحظة بلحظة.. أحدث تطورات فيروس كورونا حول العالم اليوم 16 مارس/آذار
بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أكثر من 170 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 6 آلاف و680 في 142 بلدا ومنطقة، بحسب حصيلة استنادا لمصادر رسمية.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين باستثناء هونغ كونغ وماكاو 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا.
وأما الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (1809 وفاة و24747 إصابة) تليها إيران (724 وفاة و13983 إصابة) ومن ثم إسبانيا (288 وفاة و7753 إصابة) تليها فرنسا (127 وفاة و5423 إصابة).
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم اليوم 16 مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- وكالة الأنباء الألمانية: الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعلق جميع الأنشطة الدينية في عموم البلاد.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19.
- مراسل الجزيرة: فنلندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 272 وتغلق المدارس حتى 13 أبريل القادم.
- مراسل الجزيرة: المفوضية الأوربية تقترح حظرا للسفر من خارج منطقة شينغن إلى دول الاتحاد الأوربي لمدة 30 يوما.
- وزارة الداخلية التركية: إغلاق أماكن الترفيه بشكل مؤقت بدءا من منتصف الليلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: ماليزيا تعلن إغلاقا شبه كامل للبلاد لمدة أسبوعين لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: إغلاق المزارات الدينية في مدينة قم الإيرانية إلى أجل غير محدد للحد من انتشار فيروس كورونا.
- متحدث باسم البيت الأبيض ينفي للجزيرة درس إدارة ترمب إمكانية فرض حظر التجوال في الولايات المتحدة.
- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا معظمها ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت في الحجر الصحي.
- مراسلة الجزيرة: روسيا تعلق جميع الأنشطة الرياضية بما فيها الدولية بدءا من اليوم حتى إشعار آخر.
- شبكة سي إن إن عن مصادر في البيت الأبيض: إدارة ترمب تدرس إمكانية فرض حظر للتجوال في الولايات المتحدة.
- مراسلة الجزيرة: بريطانيا تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1543.
- مراسل الجزيرة: تسجيل إصابة بفيروس كورونا في الصومال لمواطن قدم من الصين وتم وضعه في الحجر الصحي.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 106.
- مراسل الجزيرة: ديوان الوقف السني في العراق يغلق جميع المساجد التابعة له حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.
- مراسلة الجزيرة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا إلى 93.
- مراسل الجزيرة: السلطات الإسرائيلية تعلن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 344.
- رئيس الوزراء المصري: تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة اعتبارا من الخميس المقبل وحتى 31 مارس.
- رئيس الشؤون الدينية التركي يعلن إيقاف صلوات الجماعة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة.
- مراسل الجزيرة: المجلس العلمي بالمغرب يفتي بضرورة إغلاق المساجد للصلوات الخمس وصلاة الجمعة بدءا من اليوم.
- وزارة الشؤون الدينية في سلطنة عمان تعلن إيقاف صلاة الجمعة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
- الحكومة الأرمينية تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اعتبارا من اليوم على خلفية تفشي فيروس كورونا.
- سعر خام تكساس الأمريكي يتراجع 7% دون مستوى الحاجز النفسي البالغ 30 دولارا للبرميل.
- مراسل الجزيرة: إلغاء الانتخابات الإقليمية في منطقة الباسك الإسبانية والتي كانت مقررة في 5 أبريل المقبل.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليصل العدد الإجمالي إلى 1058.
- السلطات السويدية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1032.
- السلطات الدانماركية تسجل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 898.
- إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا إلى 8744 والوفيات إلى 297.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 129 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 853.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1530 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 14991.
- السلطات الجزائرية تعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية مع أوربا ابتداء من 19 مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
- رويترز: تراجع العقود الآجلة لخام برنت بثلاثة دولارات لينخفض سعر البرميل إلى 30.85.
- رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية: إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التنقل إلى المناطق الأخرى.
- جورجيا تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض العزل التام على جنوده في المعسكرات لمدة شهر لمواجهة فيروس كورونا.
- الحكومة الأردنية تعلن فرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يوما على جميع القادمين إلى الأردن.
- وزير الصحة الماليزي: تسجيل 125 إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 553.
- رويترز: تعليق جلسة التداول في البورصة المصرية لمدة 30 دقيقة مع هبوط المؤشر "إي جي إكس 100" بنسبة 5%.
- رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والاجتماعات والمؤتمرات لمواجهة فيروس كورونا.
- وزارة السياحة الماليزية تغلق جميع المرافق الثقافية والسياحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
- وزارة الصحة البحرينية تعلن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 123.
- رويترز: وسائل إعلام مكسيكية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المكسيك.
- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 21.
- وزير الصحة التركي: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بمختلف أنحاء البلاد إلى 18.
- عمدة مدينة لوس أنجليس يأمر بإغلاق المطاعم والحانات والنوادي الليلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
- عمدة مدينة نيويورك يقول إنه سيفرض قيودا على المطاعم والحانات والمرافق الترفيهية لمواجهة فيروس كورونا.
- البيت الأبيض: سيتم قياس درجة حرارة كل من يدخل إلى البيت الأبيض ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- رويترز: رئيس البيرو يعلن حالة الطوارئ في البلاد ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.
- الصين تعلن تسجيل 14 وفاة و16 إصابة خلال يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 3213 والإصابات إلى 80860.
- البرازيل تكشف عن إصابة 3 أفراد آخرين من الأمن الرئاسي بفيروس كورونا ممن شاركوا في لقاء ترمب مؤخرا.
- ولايات نيويورك وكارولاينا الجنوبية ونيفادا تغلق المدارس حتى نهاية الشهر الحالي لمواجهة فيروس كورونا.
- هيئة الأوقاف الليبية تعلن إيقاف إقامة الصلوات الخمس والجمعة في المساجد بدءا من صلاة المغرب اليوم الاثنين.
- الأرجنتين تقرر إغلاق حدودها 15 يوما تحسبا لتفشي فيروس كورونا.
- الأرجنتين وكولومبيا تقرران تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على خلفية تفشي فيروس كورونا.
- وزير الصحة في غواتيمالا يعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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