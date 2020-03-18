الأربعاء 18 مارس 2020 18:36
لحظة بلحظة.. أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم اليوم 18 مارس/آذار
سجل أكثر من 200 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في العالم منذ بدء انتشاره في ديسمبر/كانون الأول، استنادا إلى مصادر رسمية.
وحتى ظهر اليوم، أصاب كورونا أكثر من 203 آلاف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
وفيما يلي آخر تطورات انتشار وتبعات فيروس كورونا، الأربعاء، 18 مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- وكالة الأنباء القطرية: قرار بمباشرة 80% من الموظفين العاملين بالجهات الحكومية للعمل عن بعد.
- ترمب يعلن إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الأساسية ويقول إن التجارة لن تتأثر بالإغلاق.
- وسائل إعلام جزائرية: قرار بوضع 900 مسافر جزائري قادمين في سفينة من إسبانيا في الحجر الصحي.
- أ.ب: مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك يفتتح التعاملات بتراجع 6 % مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
- عمدة نيويورك يقول إن هناك حاجة إلى مساعدة عسكرية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في مدينة نيويورك.
- الأمن المصري يعتقل 4 سيدات بعد منعهن من المشاركة في وقفة تطالب بالإفراج عن ذويهن المعتقلين مع تفشي كورونا.
- وكالة أنباء الإمارات: منع المواطنين من السفر إلى الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
- أمير دولة قطر يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين للمساهمة في جهود مكافحة تفشي كورونا.
- تسجيل 1836 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية في الولايات المتحدة وارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 114.
- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 والإصابات إلى 72.
- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 164.
- وزارة الصحة العراقية: تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 12.
- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 558 والإصابات إلى 13716.
- وكالة الصحافة الفرنسية: بوركينا فاسو تعلن أول وفاة جراء كورونا لتكون أول حالة في دول جنوب الصحراء الأفريقية.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 147حالة وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزير الصحة الماليزي: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع عدد الإصابات إلى 790.
- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 29.
- رئيس وزراء اليابان: سنطلب من الوافدين من 28 دولة بينها مصر وإيران ومنطقة شنغن العزل الذاتي.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1486.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بلجيكا إلى 14.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 140.
- مراسل الجزيرة: وفاة مصاب بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الوفيات إلى 4.
- السلطات الصحية الدنماركية تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 1044.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الإصابات إلى 49.
- وزارة الصحة في جيبوتي تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص إسباني.
- شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعلن تعليق الرحلات من أبو ظبي إلى القاهرة بدءا من 18 مارس.
- تراجع سعر مزيج برنت إلى 28.39 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 26.39 دولار للبرميل.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 142.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 427.
- رويترز: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا من 23 إلى 85.
- رويترز: وزير الصحة في قرغيزيا يعلن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا في البلاد لمواطنين عائدين من السعودية.
- رويترز: الرئيس البرازيلي يقول إن فحص فيروس كورونا الذي خضع له مجددا جاء سلبيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات