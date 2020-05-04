لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 4 مايو/أيار
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين
الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
قطر تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 39 حالة عن يوم أمس وتعافي 146 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 1810.
الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 740.
الصحة الإيرانية: تسجيل 74 وفاة بـفيروس كورونا ومعدل الوفيات والإصابات في تراجع مستمر.
تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب فيروس كورونا.
رئيس الوزراء الياباني يمدد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية شهر مايو الجاري.
رئيس وزراء اليابان يعلن تخصيص 800 مليون دولار لدعم مبادرة إنتاج لقاح فيروس كورونا.
المستشارة الألمانية تعلن تخصيص 525 مليون يورو لدعم بحوث إنتاج لقاح فيروس كورونا.
الرئيس الفرنسي يتعهد بتقديم 500 مليون يورو لدعم مبادرة إنتاج لقاح لفيروس كورونا.
وزير الصحة الكويتي: شفاء 171 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 1947.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5278.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177.
روسيا تسجل 10581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145268.
سلطنة عمان تسجل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزير الدفاع البريطاني: يجب على الصين أن تكون شفافة وتقدم إجراءات واضحة بشأن فيروس كورونا.
السلطات الصحية في السويد: تسجيل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2769.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218011.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25428.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50267.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 80 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7924.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2637.
وزارة الصحة الأفغانية: 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
الرئيس الإيراني حسن روحاني: إضعاف منظمة الصحة العالمية سوف يؤثر على جهود مواجهة وباء كورونا.
روحاني: قرار الولايات المتحدة وقف الدعم لمنظمة الصحة العالمية خطأ استراتيجي كبير.