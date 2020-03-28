لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 28 من مارس/آذار
وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من 28 ألف شخص حتى الآن على الأقل في العالم منذ بداية تفشيه في ديسمبر/كانون أول الماضي في الصين ويضرب بقوة أوربا وخصوصا إيطاليا.
وحتى الآن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 621 ألف شخص حول العالم فيما تعافى أكثر من 137 ألفا.
وفي إيطاليا قتل الوباء نحو ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134 نسمة.
إسبانيا.. وفيات كورونا تصل 5690
سجلت إسبانيا، السبت، 832 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و690، حسب وزارة الصحة.
وتعد هذه أعلى حصيلة وفاة تسجلها إسبانيا في غضون 24 ساعة منذ انتشار الفيروس فيها.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن حالات الإصابة زادت بنسبة 12% عن حصيلة، الجمعة، إذ إن العدد ارتفع إلى 72 ألفا و248 وذلك بعد تسجيل 8 آلاف و189 إصابة جديدة.
وحسب بيان الوزارة فإن هناك 4 آلاف و575 مصابا يرقدون في العناية المركزة.
وفيات كورونا في سويسرا يصل إلى 235
قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، السبت، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 إصابة أمس الجمعة.
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 مصابا، أمس الجمعة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.
ارتفاع حالات الوفاة في بريطانيا إلى 1019
قالت بريطانيا إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، الجمعة، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، السبت، مقارنة بعدد تم تصحيحه رسميا وبلغ 14543، الجمعة.
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا
أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48582 وأن 325 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.
وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6294 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.
طوكيو تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات.
وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل/ نيسان وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.
سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة
قالت وزارة الصحة في سنغافورة إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 802.
93 حالة وفاة جديدة بكورونا في هولندا
سجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 639 في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة صغيرة لحالتي الوفاة والإصابة مقارنة باليوم السابق.
وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا، السبت، في تقريره اليومي "إذا استمر هذا النهج فسيكون من الممكن التوصل خلال بضعة أيام لمعرفة إن كانت إجراءات (التباعد الاجتماعي) تحقق نجاحا أم لا".
وقال المعهد إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت حتى الآن إلى 9762 مصابا.
روسيا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، السبت، تسجيل 228 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى ألف و264 مصابا.
وقالت خلية الأزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6.
وأوضحت أنه تم تسجيل ألف و264 إصابة بالفيروس حتى اليوم في 62 إقليمًا روسيًا من أصل 86.
وحظرت روسيا دخول الأجانب وألغت جميع الرحلات الجوية إلى الخارج، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيتنام تسجل 11 حالة إصابة جديدة
سجلت وزارة الصحة في فيتنام 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 174 حالة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
كانت فيتنام قد قالت في منتصف فبراير/ شباط إن جميع حالات الإصابة لديها وعددها 16 آنذاك قد تعافت لكنها تكافح منذ ذلك الحين حالات إصابة لأشخاص قادمين من الخارج وفيتناميين جاءوا من أماكن أخرى ظهر فيها المرض.
وقالت وزارة الصحة الفيتنامية إن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس بلغ 1729 حالة وإنها أجرت 35808 اختبارات.
ولم تسجل وزارة الصحة أية حالات وفاة بالفيروس.
ارتفاع وفيات العراق إلى 42 وإصابات لبنان 412
وارتفع السبت، عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من العراق ولبنان، بعد تسجيل حالتي وفاة في البلد الأول، و21 إصابة في الثاني، بحسب إحصائيات رسمية.
ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506، بعد تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي الإصابات بلغت 506 بينهم 42 حالة وفاة، 131 حالة تعافٍ".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إصابات كورونا إلى 412 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة".
وسجل لبنان حتى مساء الجمعة، 8 وفيات من إجمالي عدد الإصابات، بحسب إحصائيات رسمية.
139 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات في إيران جراء تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 2517، السبت، بعد وفاة 139 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن ارتفع بواقع 3076 إلى 35408. وأضاف أن 3206 أشخاص في حالة حرجة.
كان الرئيس حسن روحاني قد طمأن في وقت سابق اليوم مواطني إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بالوباء، قائلا إن المنظومة الصحية بالبلاد قوية وقادرة على التعامل مع أي تصاعد سريع في وتيرة المرض.
وفي تصريحات بثها التلفزيون قال روحاني إن حكومته خصصت 20 في المئة من الميزانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وفاة طبيب في أوزبكستان متأثرا بفيروس كورونا
قالت وزارة الرعاية الصحية في أوزبكستان إن طبيا توفي، السبت، بعد أن حاول دون جدوى علاج نفسه من إصابته بفيروس كورونا التي أبقاها طي الكتمان.
وأضافت الوزارة في بيان أن الطبيب البالغ من العمر 39 عاما كان على اتصال بأول مريض في أوزبكستان يصاب بالفيروس ويبدو أنه التقط العدوى منه.
وجرى نقل الطبيب إلى أحد المستشفيات في 26 من مارس/آذار بعد تدهور حالته لكنه توفي بعد ذلك بيومين ليصبح ثاني مريض يموت متأثرا بفيروس كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وأكدت أوزبكستان 104 حالات إصابة بالفيروس وأغلقت جميع أقاليمها ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى العمل أو لشراء السلع الأساسية.
ماليزيا تسجل 159 حالة إصابة جديدة
سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2320 حالة وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات من الفيروس زاد حالة واحدة إلى 27 حالة.
إندونيسيا تعلن 109 حالات إصابة جديدة
قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، السبت، إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة.
وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.
وجرى احتساب الحصيلة على مدى الساعات الأربع والعشرين المنقضية في تمام الساعة 0500 بتوقيت غرينتش.
إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة
قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، السبت، إن الأراضي الفلسطينية سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 97.
وأضاف إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة هي أربع حالات في قريتي أرطاس وبيت ازكاريا من قرى محافظة بيت لحم وهم أقارب لامرأة أعلنت إصابتها، أمس الجمعة.
وتابع ملحم قائلا "هناك أيضا حالة في حزما (بلدة شرق القدس) لشاب عمره 29 سنة والثانية في القبيبة (قرية غرب رام الله) وهي شقيقة إحدى المصابات في قرية بدو وهي في العشرينات من العمر".
وأوضح ملحم أن الإصابات الجديدة تدل على أن حدوثها جاء بسبب مخالطة مصابين بالفيروس.
ودعا إلى تجنب الزيارات العائلية والحرص على التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.
تايلند تسجل 109 إصابات جديدة
قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد-19 في تايلند، السبت، إن تايلند سجلت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات.
وأضاف المتحدث أن أحدث حالة وفاة هي لمريض كان يعاني بالفعل من بعض المضاعفات الصحية.