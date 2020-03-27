لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 27 من مارس/آذار
وحتى الآن وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 558 ألف شخص حول العالم فيما تعافى أكثر من 131 ألفا.
ووفق معطيات الموقع حتى الآن، بلغ عدد وفيات كورونا 25 ألفا و259 نسمة في أرجاء العالم، وتصدرت إيطاليا لائحة عدد الوفيات مسجلة 8 آلاف و215 وفاة.
السعودية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1104 مصابين، عقب تسجيل 92 حالة جديدة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها "سجلت 92 إصابة جديدة بكورونا، 46 منها في العاصمة الرياض".
وأضافت: أن "بقية الحالات تتوزع على المدينة المنورة (19)، القطيف (10)، جدة (7)، الدمام (4)، الظهران وبريدة (2)، الهفوف والخبر (1)".
وأشارت الصحة إلى أن "عدد الحالات المتعافية بلغت 35 بعد تسجيل حالتي تعافي اليوم".
لبنان: ارتفاع وفيات كورونا إلى 7
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 7 بعد تسجيل حالة جديدة. جاء ذلك في التقرير اليومي للوزارة حول مستجدات كورونا.
وأفادت الوزارة أن حالة الوفاة تم تسجيلها "لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ببيروت".
وأوضحت أن عدد الإصابات المثبتة مخبريا بلغ 391 بعد تسجيل 23 حالة.
وأشارت أن عدد الحالات التي شفيت بلغ 23 حالة.
روسيا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الجمعة، في روسيا إلى 1036، بعد تسجيل 196 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأعلنت خلية الأزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، ارتفاع الوفيات إلى 4.
وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة و196 إصابة جديدة منها 157 حالة في العاصمة موسكو، خلال الفترة نفسها.
وأشارت لارتفاع عدد الإصابات في موسكو إلى 703 حالة، مضيفة أن جميع حالات الوفاة الأربعة سجلت في العاصمة أيضا.
وأضافت أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في 57 إقليمًا روسيًا من أصل 85.
وحظرت روسيا دخول الرعايا الأجانب وألغت جميع الرحلات الجوية إلى الخارج، من أجل احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وابتداء من السبت سيتم السماح فقط بعمل متاجر البقالة والصيدليات وأماكن الخدمات العامة.
تسجيل 769 وفاة جديدة بإسبانيا
أعلنت إسبانيا تسجيل أعلى معدل وفيات خلال يوم واحد في البلاد، بعد تسجل 769 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و858 حالة.
وبحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة، فإن إسبانيا حلت ثانيا بعد إيطاليا بين أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بالفيروس.
كما ارتفع عدد الإصابات إلى 64 ألفا و59، بعد تسجيل 7 آلاف و871 حالة جديدة في عموم البلاد.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من تسعة آلاف شخص.
إيطاليا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا
قال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا، الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد.
وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية فبراير/شباط الدولة الأكثر تضرراً لناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 8215 وفاة من أصل 80589 إصابة. وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصا تماثلوا للشفاء.
جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.
وقال في مؤتمر صحفي "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".
ومع ذلك أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.
وقال "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.
سويسرا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة و197 حالة وفاة
قالت هيئة الصحة العامة السويسرية إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161 حالة من 10714 أمس الخميس.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثا في وقت لاحق اليوم حول جهودها لوقف انتشار المرض.
إسرائيل: ارتفاع وفيات كورونا
سجلت إسرائيل رابع وفاة بفيروس كورونا، الجمعة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 12 نسمة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق الجمعة، إصابة 3035 بفيروس كورونا بينهم 49 في حالة صحية صعبة.
بلجيكا: 69 وفاة جديدة ترفع الحصيلة إلى 289
سجلت بلجيكا، الجمعة، 69 حالة وفاة جديدة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289.
وأظهرت إحصائيات أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 7 آلاف و284، وذلك بعد تسجيل ألف و49 إصابة.
ارتفاع إصابات كورونا في تونس وعمان والكويت
ارتفعت، الجمعة، حصيلة ضحايا فيروس كورونا في كل من تونس وسلطنة عمان والكويت.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 بعد تسجيل حالة جديدة بولاية تطاوين (جنوب)، وارتفاع عدد الإصابات إلى 227 حالة بعد تسجيل 30 حالة جديدة. وقالت الصحة أن الـ30 حالة جديدة كانت من بين 282 تحليلا مخبريا تم القيام بها.
أما في سلطنة عمان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 131 مصابا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين، 10 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 4 حالات للتقصي الوبائي. وأكدت الوزارة أن 23 حالة تماثلت للشفاء.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مصابا.
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 759
قالت بريطانيا إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759 أمس الخميس وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579 مصابا.
وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عدد حالات الوفاة 578 مما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة.
والعدد هو سابع أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وفقا لإحصاء لرويترز.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن المرضى تراوحت أعمارهم بين 29 و98 عاما، مضيفين أنهم جميعا باستثناء أربعة كانوا يعانون من أمراض أخرى.
وفيات العراق 38 والإصابات ترتفع في فلسطين والصومال
بلغت وفيات فيروس كورونا الجمعة في العراق 38 نسمة، فيما ارتفعت الإصابات في فلسطين والصومال، وفق إحصاءات رسمية.
في العراق، أعلنت دائرة صحة محافظة النجف (جنوب) تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38.
وقالت الدائرة في بيان إن "مصاباً بفيروس كورونا يبلغ 70 عاما توفي اليوم، فيما تعافي اثنان من المصابين".
وحالة الوفاة هي الثانية التي تسجل الجمعة بعد إعلان دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفاة مصابة تبلغ من العمر 56 عاماً.
وحتى الخميس، أعلنت الصحة العراقية، تسجيل 382 إصابة بالفيروس في عموم البلاد.
في السياق، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 91.
وقال ملحم في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 5 إصابات بكورونا في بلدة بدّو شمال غرب القدس، وإصابة عاملين فلسطينيين داخل مستوطنة إسرائيلية (لم يسمها)، ليرتفع عدد المصابين إلى 91.
وتتشكل الإصابات من 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تشخيص حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي. وأضافت في بيان أن الحالة المكتشفة تعود لعامل أجنبي في شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة، من دون توضيح جنسيتها.
جنوب إفريقيا تسجل أول حالة وفاة بكورونا
أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مكيزي، الجمعة، وفاة أول شخص بفيروس كورونا في البلاد.
وأشار مكيزي في تغريدة على تويتر أن الشخص المصاب بكورونا فارق الحياة في مستشفى بولاية كيب الغربية.
ولفت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد تجاوز الألف.
والخميس، كان عدد الإصابات في جنوب إفريقيا، 709 حالة.
ألمانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 270 والإصابات إلى 45 ألفا
ارتفعت، الجمعة، حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" في ألمانيا إلى 270، إثر تسجيل 48 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب موقع "Coronavirus-Monitor" الإلكتروني، الذي يجمع أحدث المعطيات من السلطات الصحية المحلية، ارتفعت وفيات كورونا إلى 270، والإصابات إلى 44 ألفا و439 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
بدورها، استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مساء الخميس، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مؤكدة أن الإصابات استمرت في الارتفاع بسرعة خلال اليومين الماضيين.
وشددت الحكومة هذا الأسبوع القيود المفروضة لمكافحة "كورونا"، وحظرت أي اتصال بين أكثر من شخصين في الأماكن العامة.
وأصدرت الولايات الفيدرالية أوامر بإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية، مع اقتصار المطاعم على تسليم الوجبات الجاهزة وخدمة التوصيل.
وتعد ألمانيا ثالث أكثر البلدان تضررا من جائحة "كورونا" في أوربا إلا أن حصيلة الوفيات حتى الآن أقل بكثير من الدولتين الأكثر تضررا، إيطاليا وإسبانيا.
هولندا تسجل 112 حالة وفاة جديدة بكورونا
قالت السلطات الصحية الهولندية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة أو 16 في المئة لتصل إلى 8603 حالات إلى جانب 112 وفاة جديدة.
وتبلغ حصيلة الوفيات في هولندا الآن 546 حالة.
وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره اليومي إن هناك تباطؤا على ما يبدو في وتيرة انتشار الفيروس.
وعبر عن أمله في أن يكون قادرا على البت "في غضون أيام" في فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها التي جرى تطبيقها في منتصف الشهر الجاري في إبطاء انتشار الفيروس.
وفاة 50 مواطنا تركيا جراء كورونا في 8 دول
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن وفاة 50 مواطنا تركياً في 8 دول أجنبية جراء فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كران، في تصريح للصحفيين الجمعة في العاصمة أنقرة.
ورداً على سؤال أحد الصحفيين عن عدد المواطنين الأتراك الذين فقدوا حياتهم جراء كورونا في الخارج، قال كران "مع الأسف العدد في تزايد، ووفقاً للمعلومات التي وردتنا لغاية اليوم توفي 50 من مواطنينا في ثمانية دول مختلفة في العالم جراء الفيروس".
وأضاف أن 151 مواطناً تركياً آخراً أظهرت التحليلات التي أجريت لهم أصابتهم بفيروس كورونا في دول أخرى، مؤكداً أنهم يتابعون عن كثب أوضاع المصابين الأتراك.
وأشار إلى أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو يتابع أوضاع المواطنين الأتراك في الخارج الذين بحاجة للمساعدة، وكذلك في مسألة نقل جثامين المتوفيين جراء كورونا إلى البلاد لدفنهم.
ومساء الخميس أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 حالة، والإصابات إلى 3 آلاف و629.
إيران.. ارتفاع وفيات كورونا والإصابات تتخطى الـ32 ألفاً
أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2378 بعد تسجيل 144 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الجمعة. وأعلن الأخير ارتفاع الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 32 ألف و332 حالات بعد تسجيل 2926 حالة جديدة.
وأكد أن عدد الاصابات خلال الساعات الأربع والعشرين هي الأعلى منذ ظهور الفيروس في إيران.
وقال إن عدد المتعافين من كورونا بلغ11 آلاف و133 شخصا.
أوزبكستان تسجل أول حالة وفاة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بالبلاد بفيروس كورونا.
وحسب بيان الوزارة يبلغ المتوفي من العمر 72 عاما، مشيرة إلى تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 83 مصابا.
وأشار الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ 11 من المصابين أطباء.
وأكد على أنهم سيشترون قريبا كافة المعدات الطبية الفعالة في مكافحة انتشار الفيروس.
تجدر الإشارة إلى انّ أوزبكستان ضاعفت أجور العاملين في القطاع الصحي، بعد انتشار الفيروس في البلاد.
أستراليا تسجل وفاةً جديدة و231 إصابة جديدة بكورونا
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أستراليا، الجمعة، إلى 13 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، فيما تجاوزت الإصابات 3 آلاف إصابة، بعد تسجيل 231 إصابة خلال الـ24 ساعة المنقضية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ذكر أن الجمعة شهد وفاة مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس، ما رفع عدد الوفيات إلى 13.
وتم أيضًا تسجيل 231 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 3050 إصابة.
تجدر الإشارة أن أول إصابة بالفيروس في أستراليا سجلت نهاية يناير/كانون ثان الماضي، أما أول وفاة فكانت في 1 مارس/آذار الجاري.
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن فرض إجراءات جديدة للمناسبات مثل الأفراح والجنازات، وذلك في محاولة لتصدي لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.
فنزويلا تسجل أول وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس
سجلت فنزويلا أول وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك بحسب تصريحات تلفزيونية أدلى بها، مساء الخميس، ديلسي رودريغيز، نائب رئيس البلاد، تناول فيها آخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.
وأوضح المسؤول أن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 47 عامًا ويعاني من مرض مزمن في الصدر مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في بلاده إلى 107 حالات.
ويوم 15 من مارس/آذار الجاري شهدت فنزويلا التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، فرض حجر صحي على 7 ولايات من بينها العاصمة كاراكاس؛ لمواجهة تفشي الفيروس، وفيما بعد تم توسيع الحجر ليشمل معظم البلاد.