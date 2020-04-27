لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 27 من أبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين، 27 من أبريل/نيسان:
وزارة الصحة السعودية: 5 وفيات و1289 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3288.
وزارة الصحة البحرينية: 61 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وندعو كل البلدان إلى الإفصاح عن عدد الحالات وعزل المصابين.
الرئيس التركي: سنرسل غدا طائرة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة تتضمن أقنعة وألبسة واقية ومواد مطهرة.
الرئيس التركي: قدمنا مساعدات طبية إلى 55 دولة ونعمل على إجلاء نحو 25 ألف مواطن من 50 دولة.
إن بي سي: ترمب طالب بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بسبب الخوف من تفشي كورونا بينها.
حاكم نيويورك: سنبدأ برفع القيود عن عدد من المناطق بعد 15 مايو المقبل بينما نتابع تطورات الفيروس فيها.
حاكم ولاية نيويورك: 337 وفاة في الولاية خلال الساعات ال24 الماضية بسبب فيروس كورونا.
وزير الصحة البريطاني: تسجيل 360 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
الصحة الجزائرية: 7 وفيات بسبب فيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 432.
وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3517.
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4782 وإجمالي الوفيات إلى 337.
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4782 وإجمالي الوفيات إلى 337.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 54 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1066.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 275 والوفيات إلى 22.
السلطات الصحية السويدية: وفاة 80 بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2274.
هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4518 والإصابات إلى 38245.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 96 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5806.
السلطات الإسبانية: 331 وفاة حالة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة لترفع الحصيلة إلى 23 ألفاً و521.
وزارة الصحة الكويتية: شفاء 206 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 1012.