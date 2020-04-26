لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 26 أبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، الأحد، 26 من أبريل/نيسان:
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة.
السعودية: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.
السعودية: استمرار منع التجمع لأغراض اجتماعية لأكثر من 5 أشخاص.
وزارة الصحة السودانية: 4 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
بريطانيا: 336 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمال الوفيات إلى 18420.
هولندا تعلن تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا و655 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4047.
السلطات الإسبانية: تسجيل 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 207634.
إسبانيا تسمح للأطفال بالخروج إلى المنتزهات بعد أكثر من 6 أسابيع من الحظر.
السلطات الإسبانية: تسجيل 288 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 23190.
الصحة الإيرانية: تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90180.
روسيا تعلن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1531.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15398.