فيروس كورونا
الأحد 26 أبريل 2020 19:28

لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 26 أبريل/نيسان

فلاح فلسطيني يرتدي كمامة واقية ويركب حماره في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
فلاح فلسطيني يرتدي كمامة واقية ويركب حماره في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
غيتي
حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونين و958 ألفا، توفي منهم أكثر من 205 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على 867 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، الأحد، 26 من أبريل/نيسان:

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة.

السعودية: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.

السعودية: استمرار منع التجمع لأغراض اجتماعية لأكثر من 5 أشخاص.

وزارة الصحة السودانية: 4 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

بريطانيا: 336 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمال الوفيات إلى 18420.

هولندا تعلن تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا و655 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4047.

السلطات الإسبانية: تسجيل 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 207634.

إسبانيا تسمح للأطفال بالخروج إلى المنتزهات بعد أكثر من 6 أسابيع من الحظر.

السلطات الإسبانية: تسجيل 288 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 23190.

الصحة الإيرانية: تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90180.

روسيا تعلن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1531.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15398.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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