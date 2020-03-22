لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 22 من مارس/آذار
ووفق معطيات الموقع، الأحد، بلغ عدد وفيات كورونا 13 ألفا و671 في أرجاء العالم، فيما تصدرت إيطاليا باقي البلدان في عدد الوفيات مسجلة 4 آلاف و825.
وجاءت الصين التي انتشر منها الفيروس إلى بقية دول العالم، في المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات، مسجلة 3 آلاف و261 حالة وفاة، ثم إيران بـ 1556 وفاة.
فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم حاجز الـ 318 ألفا حسب الموقع نفسه، مع تعافي قرابة 96 ألفا من الإصابة بالفيروس.
وأعلن، الأحد، المزيد من الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا في مختلف بقاع الأرض، كما استدعت دول عديدة جيوشها للمساعدة في مواجهة الفيروس القاتل.
ارتفاع غير مسبوق في الإصابات بالسعودية
أعلنت السعودية ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل غير مسبوق في البلاد، إثر تسجيل 119 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة، فيما تعافى 17 شخصا".
وأوضح المتحدث أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو "عدم الالتزام بمنع التجمعات ونتيجة للمخالطات".
وأشار إلى أن الصحة "أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، فيما يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا"، مرجحا ارتفاع أعداد الإصابات.
إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1720 نسمة، والإصابات إلى 28 ألف و572 مصابا.
وأظهرت معلومات صادرة عن الوزارة تسجيل 394 وفاة جديدة، و3 آلاف و646 إصابة، في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي العاصمة مدريد، الأكثر تضررا من كورونا، ارتفعت الوفيات إلى 1021 إثر تسجيل 200 وفاة جديدة، والإصابات إلى 10 آلاف، بعد تسجيل ألفي إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وحولت سلطات مدريد، أكثر من 40 فندقا إلى مستشفيات تبلغ قدرتها الاستيعابية الإجمالية 9 آلاف سرير، خاصة بمصابي كورونا.
وتسبب النقص بمعدات الوقاية الطبية، في إصابة أكثر من 200 عامل في مجال الصحة بينهم أطباء، وهو ما زاد قلق سكان المدينة.
وتلي العاصمة مدريد في عدد وفيات كورونا، الأقاليم ذاتية الحكم، كتالونيا (شمال شرق) بـ191 وفاة، وقشتالة والمنشف (وسط) بـ112، والباسك (شمال) بـ97.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، في خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي، إن "الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا".
عُمان تمنع التجمعات وطباعة الصحف وتغلق محلات الصرافة
أعلنت السلطات العمانية منع التجمعات ووقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات، بمختلف أنواعها ومنع تداولها، وإغلاق محلات الصرافة.
ودعت السلطات القوى العاملة الوافدة لديها إلى البقاء في أماكن إقامتها بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية، وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.
وأكدت وزارة القوى العاملة في السلطنة "وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك"؛ ضمن إجراءات وضعتها لمواجهة فيروس "كورونا".
وخلال وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55 حالة؛ منها 17 حالة تماثلت للشفاء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في البلاد عن تعليق الطيران العماني رحلاته إلى كل من باكستان ونيبال.
ارتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 104
أعلن المغرب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 104 مصابين عقب تسجيل 8 حالات جديدة، حسب بيان رسمي.
وقال الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب إنه "تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 104 مصابين".
الجزائر: البلاد دخلت "المرحلة الثالثة" من انتشار كورونا
قال وزير جزائري إن بلاده دخلت "المرحلة الثالثة" من مراحل انتشار فيروس كورونا، مضيفا بأنها "تتحضر للأسوأ".
جاء ذلك في حوار لوزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، مع الإذاعة الجزائرية الرسمية.
وقال بوزيد خلال اللقاء إن بلاده "دخلت المرحلة الثالثة من مراحل انتشار كورونا" وإنها "تتحضر للأسوأ".
والمرحلة الثالثة في انتشار فيروس كورونا وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة، وتعني اتساع رقعة انتشاره في البلاد بشكل يستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر الصحي العام.
وعن إمكانية إعلان حالة الطوارئ الصحية (الحجر العام) قال الوزير إن "القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية".
ويرأس الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، مجلسا للوزراء، من أهم بنود جدول أعماله "اتخاذ تدابير جديدة بشأن الوضع الصحي في البلاد".
وحتى الأحد، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن 139 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 15 وفاة في 17 محافظة (من بين 48 في البلاد).
العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 20 والإصابات 233
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 والإصابات إلى 233 إصابة.
وقالت الصحة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبرية لـ106 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتأكد إصابة 19 منهم بالفيروس".
وأوضحت أن 8 حالات إصابة سجلت في بغداد، و6 في السليمانية (شمال)، و2 في النجف، وواحدة في كل من كربلاء والمثنى (جنوب) وأربيل (شمال).
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات في العاصمة بغداد، فيما تماثل 5 من مرضى الفيروس للشفاء، مبينة أن مجمل الإصابات وصل إلى 233، والوفيات 20، وحالات الشفاء 57 حالة.
واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وصولاً إلى إشعار غير مسمى.
تحويل فنادق لمراكز "حجر صحي" في غزة
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إنها تسلّمت قبل عدة أيام، فندقيْن اثنيْن، وحولتهما إلى مركزين للحجر الصحي لاستقبال العائدين إلى القطاع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "تسلمت الوزارة ولجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا، قبل عدة أيام، فندقي (الكومودور) و(بلو بيتش)، غرب مدينة".
وبيّن أنه تم تحويل تلك الفنادق إلى "مراكز للحجر الصحي الاحترازي للعائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (جنوبا)، وحاجز بيت حانون (شمالا)".
وأوضح البزم أن وزارته تعمل على تأمين نحو 19 مركزا للحجر الصحي، موزّعين على مستوى محافظات القطاع؛ من بينهم مدارس ومراكز طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
والأحد، أقرت الشرطة بغزة عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي الفيروس، من بينها تعطيل صلاة الجمعة، وإغلاق صالات الأفراح والمقاهي وصالات المطاعم، ومنع إقامة بيوت العزاء؛ وذلك بدءا من اليوم وحتّى إشعار آخر.
وفجر الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف أول إصابتين، بفيروس كورونا في قطاع غزة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة والقطاع) إلى 59 إصابة.
62 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة المصابين إلى 945 حالة.
وقالت الوزارة في بيان إن من بين المصابين 20 في حالة حرجة، إضافة إلى 24 وصفت حالتهم بالمتوسطة، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية. وبحسب المصدر ذاته فإن 37 مصاباً تعافوا من المرض.
ومساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن الإصابات بكورونا في بلاده "قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف".
وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة "12" الإسرائيلية الخاصة: "لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور". وأوضح أن نسبة الوفاة بين مصابي كورونا في إسرائيل، قد تتراوح بين 2 ـ 4 في المئة خلال الفترة المقبلة.
وفيات كورونا تصل المحيط الهادئ ورومانيا
دخلت دولتان جديدتان، الأحد، قائمة البلدان التي فتك فيروس كورونا بأرواح مواطنيها.
وأعلنت رومانيا، وجزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة، غربي المحيط الهادئ، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس.
وقالت الحكومة الرومانية، في بيان، إن الوفاة لرجل (67 عاما) كان يعاني من مرض السرطان، وتأكدت إصابته بالفيروس في 18 مارس/ آذار الجاري، بحسب ما نقل موقع "رومانيان إنسايدر" المحلي.
وأضاف البيان أن الرجل المتوفى "عاد من فرنسا" قبل إعلان إصابته بالفيروس.
وسجلت رومانيا حتى ظهر الأحد، 367 إصابة بكورونا، وفرضت الدولة حالة الطوارئ لتحجيم الفيروس في 16 مارس.
وفي المحيط الهادئ، أعلنت جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة، غربي المحيط، أول وفاة بكورونا على أراضيها، الأحد.
وأوضحت جولين أجون، مسؤولة الفريق الطبي لمواجهة كورونا في الجزيرة، في مؤتمر صحفي، أن الوفاة لسيدة (68 عاما) انتقل إليها الفيروس من مخالطة شخص آخر مصاب بالفيروس.
أفغانستان.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 34
أعلنت السلطات الصحية الأفغانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 34 حالة.
وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، في تصريحات صحفية، إن عدد إصابات كورونا كان 21 وارتفع إلى 34 في الساعات الأخيرة.
وأوضح فيروز أن الأشخاص المصابين قدموا من إيران خلال الفترة الماضية ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات.
وأضاف أن العشرات جرى إخضاعهم للحجر الصحي وأجريت لهم فحوصات الكشف عن الفيروس، في انتظار النتائج.
وأشار إلى وجود عضوين في البرلمان الأفغاني بين الأشخاص الذين وضعوا قيد الحجر الصحي.
وأكد ضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة هرات (قريبة من حدود إيران)، بسبب احتمال ارتفاع الإصابات فيها.
وأردف: "آلاف المواطنين الأفغان يدخلون يوميا إلى البلاد قادمين من إيران، وهو ما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع إصابات كورونا".
ودعا المواطنين إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد، والبقاء في منازلهم.
ارتفاع إصابات كورونا بتونس إلى 75
أعلنت تونس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 75 حالة، إثر تسجيل 15 إصابة جديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية.
وقالت بن علية إنه "تمّ تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس بعد صدور نتائج 132 تحليلا مخبريّا، 15 منها كانت إيجابيّة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 75 حالة مؤكدة".
وأضافت أنه تم تسجيل 3 وفيات، واحدة في ولاية سوسة (شرق) لامرأة (72 عام) الخميس الماضي، والثانية، السبت، لرجل في محافظة صفاقس (جنوب)، أما الثالثة فسجلت الأحد في ولاية أريانة بالعاصمة لرجل (60 عام).
وتابعت بن علية أن جزيرة جربة (جنوب) تم إعلانها بؤرة للمرض.
وفي سياق متصل قالت بن علية إن 12 ألفا و395 شخصا خضعوا للحجر الصحي الذاتي، منهم 4 آلاف و753 شخصا أتموا فترة المراقبة الصحية.
أول حالة وفاة بكورونا في كوسوفو
أعلنت كوسوفو تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها.
وأفاد بيان صادر عن معهد الصحة العامة الكوسوفي أن الحالة سجلت لشخص في الـ 82 من عمره بمدينة بودوييفو شمالي البلاد.
وأوضح البيان أن المتوفى نقل إلى المستشفى في 16 من مارس/ آذار الحالي، مشيرا إلى انتقال العدوى إلى ابنه وابنته.
وحتى صباح الأحد، سجلت كوسوفو إصابة 31 شخصا بالفيروس، بينهم المتوفي.
أول حالة وفاة بكورونا في كولومبيا
أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء فيروس كورونا.
وأفادت الوزارة في بيان أن سائق سيارة أجرة عمره 58 عاما توفي بسبب الفيروس في مدينة كارتاهينا السياحية.
وأوضحت أن السائق كان مصابا بمرض ارتفاع الضغط والسكري وانتقلت إليه العدوى في 4 من مارس/ آذار الحالي، حين نقل في سيارته سياحا من إيطاليا، وظهرت عليه أعراض العدوى بعد يومين. وسجلت البلاد 210 إصابات بكورونا حتى اليوم.
وفاة الرئيس السابق لريال مدريد عن 77 عاما
توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز عن عمر ناهز 77 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن سانز أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي ونقل إثرها إلى العناية المركزة.
وتولى سانز رئاسة ريال مدريد من 1995 إلى 2000، وكان يعاني من الفشل الكلوي والسكري.
وفي فترة رئاسته أجرى صفقات أدت إلى نقل نجوم كرة القدم لناديه، أمثال روبرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، ودافور شوكر، وبريدراغ مياتوفيتش، وكريستيان بانوتشي.
كما حمل ريال مدريد، خلال فترة رئاسة سانز أيضا، كأس دوري أبطال أوربا (الشامبيونزليغ)، لموسم 1997-1998، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع 32 عاما.