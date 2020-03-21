السبت 21 مارس 2020 19:02
لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 21 من مارس/آذار
حتى ظهر السبت، أصاب فيروس كورونا حوالي 287 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و800 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وأمريكا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 21 من مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- وزير الصحة اللبناني على تويتر: لبنان دخل مرحلة انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 80 إصابة خلال 48 ساعة.
- مصادر للجزيرة: السلطات المصرية تعتقل 7 سيدات كن في طريقهن لسجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.
- رويترز: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 6100 وإجمالي الوفيات يصل إلى 56 نسمة.
- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 153 مصابا وتعافي 38 حالة.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 214 مصابا.
- وزارة الصحة السعودية: 8 حالات تعافت من الإصابة بكورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 16 حالة.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 392 مصابا.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الوفيات في الدنمارك بسبب فيروس كورونا إلى 13 نسمة والإصابات إلى 1326 مصابا.
- رئيس الوزراء السوري يصدر قرارا بإيقاف الدوام في مختلف الوزارات وإغلاق الأسواق ضمن إجراءات لمواجهة كورونا.
- وزارة السياحة والآثار في مصر تقرر غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
- السلطات المصرية تقرر إغلاق جميع المساجد بما فيها المسجد الأزهر وتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 324 وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1326.
- اللجنة الدائمة المصرية للمجمع المقدس: إغلاق كل الكنائس وإيقاف جميع القداديس والأنشطة بسبب فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة التونسية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 60 مصابا.
- ظريف: إيران لا تستطيع شراء الأدوية حتى لو كانت تمتلك الموارد والإيرانيون يموتون والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا.
- وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تمتلك الموارد الكافية لمحاربة فيروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع أعداد المصابين إلى 2815 مصابا.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 30 وفاة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع الوفيات إلى 67 نسمة.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وارتفاع عدد الإصابات إلى 883.
- وزارة الصحة الإيرانية: عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل 7635 شخصا.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1556 والإصابات إلى 20610 مصابين.
- وزارة الصحة الإيرانية: 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
- وزارة الصحة الفلبينية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 307.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 176 مصابا.
- وزارة الصحة بإندونيسيا: 6 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 450 والوفيات إلى 38 نسمة.
- وكالة الأنباء الألمانية: السلطات في أنغولا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.
- ماليزيا تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1183 إصابة.
- مراسل الجزيرة: باكستان تسجل 3 وفيات و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 510 مصابين.
- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 52 بينها 17 حالة شفاء.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 86 بعد تسجيل 9 إصابات جديدة.
- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52 مصابا.
- مراسلة الجزيرة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا وارتفاع عدد المصابين إلى 160 مصابا.
- مـراسـل الـجـزيرة: إطلاق صفارات الإنذار فـي أنحاء الأردن مع بدء حظر تجوال عام لمواجهة تفشـي فيروس كورونـا.
- تايلند تعلن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل أعلى ارتفاع للإصابات خلال يوم واحد.
- جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 250 نسمة والإصابات إلى 19624 مصابا.
- المكسيك تعلن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 203 مصابين.
- باراغواي تعلن أول وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.
- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 8799 مصابا.
- جامعة جونز هوبكنز: 6 وفيات وأكثر من 1250 إصابة بفيروس كورونا في أقل من ساعتين في الولايات المتحدة.
- رويترز: بنما تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 200 مصابا بعد تسجيل 63 إصابة جديدة خلال يوم الجمعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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