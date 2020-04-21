لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 21 أبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 21 من أبريل/نيسان 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11631.
مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 945.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1681 وفاة و28174 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7755.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 6533.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3186.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2080.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40946.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 170 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5998.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1092.
روسيا تعلن تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763.
روسيا تعلن تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 456.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1508.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 13883.
منظمة الصحة العالمية: إنهاء الإغلاق يجب أن يكون تدريجيا ولا وقت للتراخي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
منظمة الصحة العالمية: إجراءات الإغلاق أثبتت فعاليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي فيروس كورونا.
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1433 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 إصابات لقادمين من خارج البلاد.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 107 إصابات في عموم البلاد.
السعودية تقرر استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.
مجلس الوزراء الكويتي يقرر تمديد حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان ليصبح من الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا.
مجلس الوزراء الكويتي يقرر استمرار تعطيل العمل بمختلف المؤسسات حتى نهاية مايو للحد من انتشار فيروس كورونا.