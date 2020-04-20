لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 20 من أبريل/نيسان
وحسب تلك المواقع تعافى أكثر من 637 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والعدد المعلن للإصابات المشخّصة لا يعكس الحالات الحقيقية، إذ إن الكثير من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يتم إدخالهم المستشفيات.
وبدأت دول أوربية عدة تخفيف إجراءاتها المشددة لمكافحة فيروس كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة به، بينما امتلأت الحدائق وملاعب الغولف في كوريا الجنوبية بالزائرين دلالة على قرب عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي.
وفتحت العديد من المتاجر أبوابها، الاثنين، في ألمانيا ضمن المرحلة الأولى من عملية طويلة لخروج البلاد من العزل، إذ بات فيروس كورونا المستجد "تحت السيطرة" فيها.
وبات بإمكان محلات بيع الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات التي تقل مساحة متاجرها عن 800 م2 استقبال الزبائن.
وتعدّ هذه المرحلة الأولى ضمن استراتيجية المستشارة أنغيلا ميركل وقادة مقاطعات البلاد الـ16 لإخراج ألمانيا من العزل.
وتنوي ميركل -التي أشاد الألمان بإدارتها للأزمة- إعطاء دفع للاقتصاد الذي دخل في فترة ركود خلال مارس/آذار الماضي، ويتوقع أن تستمر لبضعة أشهر.
وأكد وزير الصحة ينس شبان أن تفشي الوباء "تحت السيطرة وقابل للاحتواء" مع تسجيل أكثر من 141 ألف إصابة مؤكدة ونحو 4404 وفيات.
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس في دول العالم:
- وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 9 وفيات.
- قطر: تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015.
- قطر: شفاء 37 حالة من المرض، ليصل الإجمالي إلى 555 شخصا.
- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1410.
- سلطنة عُمان تقرر تمديد إغلاق العاصمة مسقط في إطار الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا حتى 8 من مايو/ أيار المقبل.
- مراسل الجزيرة: السلطات العمانية تقرر إلغاء مهرجان صلالة السياحي لهذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1995.
- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7265.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 103.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10484.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 677.
- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 449.
- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في الخرطوم.
- رئيس الوزراء السوداني: وصلنا مرحلة الخطر في معدلات انتشار فيروس كورونا.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2990.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 91 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5209.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83505.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13654.
- وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 20 وفاة بفيروس كورونا و514 إصابة جديدة.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 399 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20852.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200210.
- موسكو تعلن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 405.
- موسكو تعلن تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47121.
- بوتين: تفشي فيروس كورونا في روسيا مستمر والوضع صعب.
- جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1593 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40683.
- جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 24501 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 759786.
- جامعة جونز هوبكنز: 1997وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا.
- رويترز: البحرين ستخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30 في المئة لإفساح المجال للإنفاق المرتبط بفيروس كورونا.
- ميركل: كلما تحلت الصين بقدر أكبر من الشفافية بشأن فيروس كورونا كلما كان ذلك أفضل للجميع.
- ميركل: مازلنا غير قادرين على تتبع كل سلاسل العدوى لفيروس كورونا.
- ميركل: بعد 14 يوما يمكننا تقييم ما إذا كان تخفيف القيود الحالية قد يزيد من معدل العدوى بفيروس كورونا.
- متحدث باسم الحكومة البريطانية: جونسون مازال في فترة نقاهة ولا يؤدي أي عمل ويتم اطلاعه على عمل الحكومة.
- متحدث باسم الحكومة البريطانية: أولوية الحكومة الآن هي تجنيب البلاد ذروة جديدة من تفشي وباء كورونا.
- منظمة اليونيسف: نصف أطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من الفقر بدرجات مختلفة ومن الحرمان من التعليم والسكن والتغذية.
- منظمة اليونيسف: توقعات بزيادة عدد الفقراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 8 ملايين شخص إضافي نصفهم من الأطفال.
- منظمة اليونيسف تعرب عن قلقها من تأثير جائحة كورونا على الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.