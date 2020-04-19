لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 19 من أبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد 19 من أبريل/نيسان:
الأردن يخفف حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل إصابات بكورونا.
حاكم نيويورك: كورونا بدأ مساره الانحداري في الولاية.
باريس تعثر على آثار فيروس كورونا في مياه ري الحدائق العامة.
تركيا تسجل 127 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إلى 2017 وفاة.
فرنسا تعلن 395 وفاة إضافية بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 19718.
إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أربعة أسابيع.
إسبانيا تسجل 410 وفيات جديدة بكورونا و4218 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ملعب نادي برايتون الإنجليزي يتحول لمركز فحص كوفيد-19.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5448.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 9362.
وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2820.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2006 حالات وفاة جديدة في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات 39090.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 28534 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 735366.
وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16060.
السويد: تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14385.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82211.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5118.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 20453.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 230 وفاة و1313 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.
روسيا تعلن تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42853.
روسيا تعلن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361.
وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1266.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 993.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 171.
وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7918.
وزارة الصحة الباكستانية تعلن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 148.
الصين: تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 82735.
الصين: لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4632.