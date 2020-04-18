فيروس كورونا
السبت 18 أبريل 2020 18:12

لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 18 من أبريل/نيسان

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليوني و275 ألفا
رويترز
حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين وربع المليون إنسان، قضى منهم جراء الإصابة نحو 156 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 582 ألفًا، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 18 من أبريل/نيسان 2020

لحظة بلحظة

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15464.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الدنمارك: تسجيل 10 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7242.

السويد تسجل 111 وفاة جديدة و606 إصابات بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الهولندية: تسجيل 142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31589.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5008 والوفيات إلى 8.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868.

وزارة الصحة الإندونيسية: تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1751.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 672.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2670.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5453.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1180.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 7 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107.

وزارة الصحة الباكستانية: 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7476 وتسجيل 7 وفيات جديدة.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4110 والإصابات إلى 137439.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 37000 والإصابات إلى أكثر من 700 ألف.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66.

بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني حاول تقديم صورة ناصعة له على حساب واشنطن وأنا والرئيس ترمب حاولنا صد ذلك.

بومبيو: نعلم أن فيروس كورونا ظهر في ووهان لكن لا نعرف أين بالضبط ويحتاج الأمر إلى علماء أوبئة لتأكيد منشأه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا
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