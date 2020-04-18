لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 18 من أبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 18 من أبريل/نيسان 2020
لحظة بلحظة
وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15464.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
الدنمارك: تسجيل 10 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7242.
السويد تسجل 111 وفاة جديدة و606 إصابات بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الهولندية: تسجيل 142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31589.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5008 والوفيات إلى 8.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5031.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 80868.
وزارة الصحة الإندونيسية: تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6248.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1751.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 672.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2670.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5453.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1180.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 7 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107.
وزارة الصحة الباكستانية: 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7476 وتسجيل 7 وفيات جديدة.
معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4110 والإصابات إلى 137439.
جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 37000 والإصابات إلى أكثر من 700 ألف.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66.
بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني حاول تقديم صورة ناصعة له على حساب واشنطن وأنا والرئيس ترمب حاولنا صد ذلك.
بومبيو: نعلم أن فيروس كورونا ظهر في ووهان لكن لا نعرف أين بالضبط ويحتاج الأمر إلى علماء أوبئة لتأكيد منشأه.