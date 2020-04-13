لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 13 من أبريل/نيسان
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.
وزارة الصحة القطرية: شفاء 59 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 334.
السلطات الصحية في الإمارات: شفاء 172 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 852.
السلطات الصحية في الإمارات: وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 25.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4934.
وزارة الصحة السعودية: شفاء 44 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 805.
وزارة الصحة السعودية: وفاة ستة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 65.
وزارة الصحة الكويتية: انتهاء فترة الحجر الصحي لعدد 746 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
الكويت: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727.
عمان: شفاء 15 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 124.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303.
وزارة الصحة الإيرانية: وفاة 111 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 4583.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1746.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 308 بينهم المصابون في القدس.
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: عدد الفحوصات اليومية بشأن فيروس كورونا في مصر وصل بالأمس إلى ألفين وسيزداد.
ممثل المنظمة: لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن يفيد أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس كورونا.
ممثل المنظمة: القاهرة لم تتخذ أي إجراء دون استشارة منظمة الصحة العالمية.
ممثل المنظمة: القاهرة تبنت نهجا جديدا بتخصيص مستشفيات العزل للتعامل مع الحالات المتوسطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا
ممثل المنظمة: الدولة عليها مسؤولية لحماية الأطقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا.
ممثل المنظمة: 30% من وفيات كورونا بمصر سجلت قبل وصول الحالات إلى مستشفيات العزل.
ممثل المنظمة: 13% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من عناصر القطاع الطبي.
الرئيس الروسي: قررنا تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا.
مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا :تسجيل 2558 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 18328.
روسيا: تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 148 والمتعافين إلى 1470.
المعهد الوطني للصحة في هولندا: تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26551.
رئيسة وزراء اسكتلندا: تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 575.
المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6488.
المكتب الاتحادي السويسري للصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25580.
سويسرا: وفاة 27 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 885.
إسبانيا: تسجيل 3477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169496.
بلجيكا تسجل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589.
وزارة الصحة البلجيكية: وفاة 303 مصابين جدد جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3903.
الفلبين تسجل 18 حالة وفاة جديدة و284 إصابة أخرى بفيروس كورونا.