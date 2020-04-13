فيروس كورونا
الاثنين 13 أبريل 2020 17:24

لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 13 من أبريل/نيسان

مسعفون ينقلون مصاب بفيروس كورونا في ولاية ماريلاند الأمريكية
مسعفون ينقلون مصاب بفيروس كورونا في ولاية ماريلاند الأمريكية
غيتي
حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و867 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 434 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين، 13 من أبريل/نيسان:

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.

وزارة الصحة القطرية: شفاء 59 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 334.

السلطات الصحية في الإمارات: شفاء 172 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 852.

السلطات الصحية في الإمارات: وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 25.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4934.

وزارة الصحة السعودية: شفاء 44 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 805.

وزارة الصحة السعودية: وفاة ستة مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 65.

وزارة الصحة الكويتية: انتهاء فترة الحجر الصحي لعدد 746 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الكويت: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 727.

عمان: شفاء 15 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 124.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73303.

وزارة الصحة الإيرانية: وفاة 111 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 4583.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1746.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 308 بينهم المصابون في القدس.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: عدد الفحوصات اليومية بشأن فيروس كورونا في مصر وصل بالأمس إلى ألفين وسيزداد.

ممثل المنظمة: لا يوجد أي إثبات علمي حتى الآن يفيد أن ارتفاع درجة الحرارة سيوقف انتشار فيروس كورونا.

ممثل المنظمة: القاهرة لم تتخذ أي إجراء دون استشارة منظمة الصحة العالمية.

ممثل المنظمة: القاهرة تبنت نهجا جديدا بتخصيص مستشفيات العزل للتعامل مع الحالات المتوسطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا

ممثل المنظمة: الدولة عليها مسؤولية لحماية الأطقم الطبية التي تتعامل مع مرضى فيروس كورونا.

ممثل المنظمة: 30% من وفيات كورونا بمصر سجلت قبل وصول الحالات إلى مستشفيات العزل.

ممثل المنظمة: 13% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من عناصر القطاع الطبي.

الرئيس الروسي: قررنا تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا :تسجيل 2558 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 18328.

روسيا: تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 148 والمتعافين إلى 1470.

المعهد الوطني للصحة في هولندا: تسجيل 964 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26551.

رئيسة وزراء اسكتلندا: تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 575.

المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6488.

المكتب الاتحادي السويسري للصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25580.

سويسرا: وفاة 27 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 885.

إسبانيا: تسجيل 3477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169496.

بلجيكا تسجل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589.

وزارة الصحة البلجيكية: وفاة 303 مصابين جدد جراء فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3903.

الفلبين تسجل 18 حالة وفاة جديدة و284 إصابة أخرى بفيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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