فيروس كورونا
السبت 6 يونيو 2020 19:11

لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 6 من يونيو/حزيران)

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 6 ملايين و890 ألفًا، توفي منهم أكثر من 399 ألفا
رويترز
حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و890 ألفًا، توفي منهم أكثر من 399 ألفا، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و376 ألفا، حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 6 من يونيو/حزيران:

لحظة بلحظة
  • وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 204 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40465.
  • وزارة الصحة السعودية: 34 وفاة و3121 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 676 والإصابات إلى 98869.
  • وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 10 حالات وفاة و487 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 254 والإصابات إلى 31131.
  • وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 389 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14224.
  • وزارة الصحة القطرية: حالتا وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
  • وزارة الصحة العمانية: تسجيل 930 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16016.
  • وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425.
     
  • وزارة الصحة المغربية: تسجيل 61 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8132.
  • وزارة الصحة التونسية: لا إصابات جديدة بـ فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 1087.
  • وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 18وفاة و582 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19551.
  • وزارة الصحة الإندونيسية: 31 وفاة و993 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1801 والإصابات إلى 30514.
  • السلطات الصحية الروسية: تسجيل 194 وفاة و8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
  • معهد روبرت كوخ الألماني: 33 وفاة بفيروس كورونا و407 إصابات ليبلغ إجمالي الوفيات 8646 والإصابات 183678.
     
  • البرازيل: تسجيل 1005 وفاة بفيروس كورونا و30830 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35026 والإصابات إلى 645771.
  • المكسيك: تسجيل 816 وفاة بفيروس كورونا و4442 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12545 والإصابات إلى 105680.
  • المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 239.
  • وزارة الصحة السودانية: 14 وفاة بفيروس كورونا و151 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 347 والإصابات إلى 5865.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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