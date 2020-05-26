لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 26 مايو/أيار
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء.
لحظة بلحظة
وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37048.
وزارة الصحة في غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 411.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 76726.
مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في الدنمارك تعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 11428.
مراسل الجزيرة: تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد ليصل العدد الإجمالي إلى 4125.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 501 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 98223.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 19269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 1662768.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1140.
وزارة الصحة القطرية: حالتا وفاة جديدة بفيروس كورونا و1742 إصابة وتعافي 1481.
وزارة الصحة الإيرانية: 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 7508 و1787 إصابة ترفع الإجمالي إلى 139511.
المفوضية الأوربية: حصيلة التبرعات للحملة العالمية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا ارتفعت إلى 9.5 مليارات يورو.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 52 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.
وزارة الصحة المغربية: حالتا وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 67.
وزارة الصحة الإماراتية: 5 وفيات و779 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 253 وفاة و31086 إصابة.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8118.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 172.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 22575.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 23 وفاة و198 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9334 والإصابات إلى 57455.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11831.
وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله: شفاء 8 حالات من مصابي فيروس كورونا ولا إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وزارة الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 174 وفاة و 8915 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
باكستان: 41 وفاة بفيروس كورونا و764 إصابة خلال 24 ساعة يرفع إجمالي الوفيات إلى 1195 والإصابات إلى 57128.
واس: السلطات السعودية تعلن استمرار تعليق العمرة والزيارة واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
واس: السلطات السعودية تسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية كمحال الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.
واس: السلطات السعودية تسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في كل المساجد باستثناء مكة المكرمة.
واس: السلطات السعودية تسمح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجوال.
واس: السعودية تعدل توقيت السماح بالتجوال في المملكة لتصبح من 6 صباحا حتى 3 بعد الظهر باستثناء مكة المكرمة.
واس: السلطات السعودية ترفع تعليق الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص.
واس: السلطات السعودية تسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.
وزارة الصحة الموريتانية: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262.