لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الإثنين 25 مايو/أيار
وزارة الصحة العراقية تعلن وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 163 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 163 والإصابات 4632.
اليمن يسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات تعز وعدن ولحج.
رئيس الوزراء الفرنسي: نتفهم مطالب الأطباء المحتجين وسنقوم بإجراء إصلاحات شاملة.
أطباء مستشفى المنيرة بالعاصمة المصرية يقدمون استقالة جماعية احتجاجا على طريقة تعاطي وزارة الصحة مع الأطباء في ظل جائحة كورونا.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 166 آخرين.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 حالات وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2148.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1119.
وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 3 وفيات و1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة القطرية تعلن تعافي 1193 من فيروس كورونا ليبلغ عدد حالات الشفاء 10363.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 34 آخرين.
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع 173 حالة عن يوم أمس.
الصحة الكويتية تعلن تعافي 504 من مصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6621.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 34 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة فتح المساجد والكنائس والمحال التجارية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
رئيس الوزراء الفلسطيني: فتح دور العبادة اعتبارا من فجر الغد مع الالتزام بترك مسافات وإحضار كمامة وسجادة وعدم الوضوء في المساجد.
رئيس الوزراء الفلسطيني: رفع الحواجز بين المحافظات الفلسطينية مع اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
رئيس الوزراء الياباني: عودة الأنشطة الاقتصادية بالتدريج بعد رفع حالة الطوارئ.
رئيس الوزراء الياباني: يمكننا إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.
وكالة الأنباء السورية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106 بعد تسجيل 20 إصابة جديدة لمواطنين قادمين من الخارج.
روسيا تعلن تسجيل 92 حالة وفاة و8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 5499.
قالت السويد، الإثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة أربعة آلاف وفاة، وذلك بعدما حظيت البلاد باهتمام عالمي لنهجها الأقل صرامة في التعامل مع الوباء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وأعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل 4029 وفاة من 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.3 ملايين نسمة، فيما نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاماً.
وتجاوزت حصيلة الوفيات في السويد عدد الضحايا في الدول الشمالية المجاورة التي فرضت جميعها تدابير احتواء أكثر صرامة.
ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النروج (43) والدنمارك (97) وفنلند (56).
وأبقت الدولة الاسكندنافية المدارس مفتوحة للتلاميذ دون السادسة عشرة، وكذلك المقاهي والحانات والمطاعم والأنشطة التجارية، بينما دعت السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي وارشادات الصحة.
تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو/تموز، مقدّرة أن وباء كوفيد-19 سيعاود الانتشار "بسرعة كبيرة" في غياب التدابير الاحترازية.
وأشرفت المستشارة أنغيلا ميركل على وضع وثيقة لمشروع قانون يفترض مناقشتها مع الولايات الثلاثة عشر، وتنصّ خاصة على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص.
وسيكون بمقدور عشرة أشخاص، أو عائلتين، التجمّع "في المنزل في أماكن مغلقة" أو في "أماكن عامة"، وفق مشروع القرار.
وتأتي هذه الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من 6 يونيو/حزيران، ما أثار قلقا في بقية البلاد.
لكن ينصّ المشروع الحكومي على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف متر" حتى بعد 5 يونيو/حزيران.
كما سيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم "اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف."
وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس "لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة."
ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد.