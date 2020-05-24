لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الأحد 24 من مايو/أيار
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 11 حالة وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2284 آخرين.
وزارة الصحة القطرية تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 23.
قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بانخفاض 231 حالة عن يوم أمس وتسجيل 657 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 9170.
وزارة الصحة الكويتية: 8 وفيات و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 156 والإصابات إلى 21302.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7770.
إيران: تسجيل 58 وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7417 والإصابات إلى 135701.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 67 آخرين.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 116 آخرين.
اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اليمن: تسجيل 4 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الوفيات 39 والإصابات إلى 212.
اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان: وفاة 16 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 235 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 137 والإصابات 3378.
الإمارات تعلن وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 812 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 244 والإصابات 28704.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 57092.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9280.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل وفاتين بفيروس كورونا و584 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 10582.
وزير الخارجية الصيني: بيجين منفتحة على الجهود الدولية لتحديد مصدر فيروس كورونا.
روسيا: تسجيل 153 وفاة و8599 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3541 والإصابات إلى 344481.
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1127 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة.
وزارة الصحة المصرية: 28 وفاة و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 735 والإصابات 16513.
وزارة الصحة العراقية: تسجيل 308 إصابات بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في العراق.
حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة على "حافة حرب باردة جديدة"، مبديا أسفه لتجدد التوتر مع واشنطن.
وأضاف الوزير "إلى جانب الدمار الذي سببه فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة التي لا تفوّت مناسبة لمهاجمة الصين وتشويهها إلا وقامت بذلك".
وتابع أن بلاده "مستعدة" لتعاون دولي بهدف تحديد مصدر الفيروس، شرط ألاّ يؤدي ذلك إلى "تدخّل سياسي".
أعلن معهد ووهان لدراسة الفيروسات، الذي تعتبره واشنطن مصدرا محتملا للفيروس، على لسان مديرته وانغ يانيي أنه يملك ثلاث سلالات حية لفيروس كورونا الموجود عند الخفافيش لكن أيا منها لا يطابق سلالة وباء كوفيد-19.
احتفل عدد كبير من المسلمين الأحد بعيد الفطر وسط دعوات للحيطة لتجنب طفرة في الإصابات بالوباء.
ومنعت عدة دول على غرار مصر والعراق وتركيا وسوريا صلاة الجماعة، وطبقت السعودية حظر تجول شاملا يمتد خمسة أيام اعتبارا من السبت.
في باكستان، تجمّع الناس في الأسواق لقضاء حاجاتهم.
ومنعت إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، التنقلات بين مناطق البلاد، لكن عددا من الناس عمدوا إلى الحصول على رخص مزيفة للاحتفال مع أقربائهم في مسقط رأسهم.
قال وزير المال الفرنسي جيرار دارمانان إن دين بلاده سيتخطى "على الأرجح" عتبة الـ115% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام، نتيجة التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة الصحية.
كما أعلن عن إعفاء الشركات المتضررة من الوباء (مطاعم، سياحة، ثقافة ورياضة) من مساهمات في الصناديق الاجتماعية بقيمة 3 مليارات يورو.
قالت شركة المحاماة "هانتون أدروز كورث" إنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 1300 شكوى مرتبطة بكوفيد-19 أمام محاكم البلاد.
عدد كبير من الشكاوى رفعه سجناء طالبوا بإطلاق سراح مشروط على خلفية تردي الأوضاع الصحية في السجون أو معاناتهم من مشاكل طبيّة.
وجاءت بقية الشكاوى من موظفين أو عمال في قطاع الصحة اعتبروا أن مشغليهم لا يوفرون حماية كافية لهم من الفيروس، كما طالب آخرون بتعويض مصاريف عروض ورحلات أو أقساط جامعية.
مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خصصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد صفحتها الأولى تكريماً لألف شخص من بين الضحايا وخصصت سطرا لكل منهم.
وقالت الصحيفة في مقدمة قصيرة على الصفحة الأولى "هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ألفا يعكسون 1% فقط من حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم".