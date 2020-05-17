لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الأحد 17 من مايو/أيار
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 54752.
وزارة الصحة السعودية: هناك 202 من المصابين بفيروس كورونا حالتهم حرجة.
وزارة الصحة السعودية: تعافي نحو 47% من المصابين بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الكويتية: 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 14850.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 112.
وزارة الصحة القطرية: تعافي 582 وتسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 4370 والإصابات إلى 32604.
الاتحاد القطري لكرة القدم يحدد 24 يوليو/حزيران المقبل موعدا لاستكمال منافسات المسابقات المحلية لموسم 2019-2020 على أن تنتهي 26 أغسطس/آب.
الإمارات تسجل 6 وفيات و731 إصابة وتعافي 581 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 220 وحالات الشفاء إلى 8512 والإصابات 23358.
سلطنة عمان تسجل 157 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 247 حالة عن اليوم السابق لترتفع الإصابات إلى 5186.
رئيس الوزراء المصري: ارتداء الكمامة سيكون شرطا لدخول المؤسسات وحتى استخدام النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق.
رئيس الوزراء المصري: بداية من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة.
رئيس الوزراء المصري: إيقاف كل وسائل النقل الجماعي بداية من الأحد المقبل حتى الجمعة 29 مايو.
رئيس الوزراء المصري: غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والحدائق والمتنزهات والشواطئ من الأحد المقبل حتى الجمعة 29 مايو.
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تفتي بجواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.
تسجيل 3 وفيات جديدة في إسرائيل بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 271.
وزير الصحة الأمريكي يقول إنه لم يتم ملاحظة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق التي أعيد فتحها مرة أخرى.
الهند تمدد الإغلاق العام لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 6986.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1806 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 120198.
وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
إسبانيا تسجل 652 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض قدره 1486 عن اليوم السابق.
إسبانيا تسجل 87 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 17 حالة عن اليوم السابق.
إندونيسيا تسجل 59 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 1148 والإصابات 17520.
بولندا تسجل 4 وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 919 والإصابات إلى 18394.
باكستان تسجل 39 وفاة و1352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 873 والإصابات إلى 40151.
أوكرانيا تسجل 17 وفاة و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 514 والإصابات إلى 18291.
الفلبين تسجيل 7 وفيات و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 824 والإصابات إلى 12513.
روسيا تعلن تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بزيادة 509 حالات عن اليوم السابق.
تسجيل وفاة 94 مصابا بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بانخفاض قدره 25 حالة عن اليوم السابق لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2631.