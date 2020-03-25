الأربعاء 25 مارس 2020 18:30
لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس/آذار
تجاوز عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد أكثر من 440 ألف شخص، فيما اقتربت أعداد الوفيات من 20 ألف وفاة، وذلك بحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.
وبحسب الرصد، تعافى أكثر من 113 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعدد الإصابات المشخّصة لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.
لحظة بلحظة
- مراسل الجزيرة: النرويج تؤكد تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 2916 إصابة.
- وزارة الصحة العراقية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 29 بعد تسجيل وفاتين جديدتين.
- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 346.
- بوتين يعلن عطلة عامة مدفوعة الأجر في روسيا من 28 مارس إلى 5 أبريل في عموم البلاد.
- بوتين: من الضروري تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنظر إلى تحديات تفشي كورونا.
- بوتين يؤكد صعوبة وقف انتشار فيروس كورونا في روسيا بشكل كامل بسبب اتساع مساحة البلاد.
- السلطات الصحية في السويد تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2510.
- وزارة الصحة الإماراتية: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 333 وشفاء 52.
- وزيرة الصحة المصرية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.
- وزيرة الصحة المصرية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442.
- السعودية: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 900 إصابة.
- السعودية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنتين.
- العاهل السعودي يأمر بمنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
- السعودية: زيادة ساعات حظر التجوال في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتبدأ من الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي.
- العاهل السعودي يقرر منع سكان مناطق المملكة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
- الكويت: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 195 إصابة.
- وزير الصحة الكويتي: شفاء 4 من المصابين بفيروس كورونا ليصبح عدد المتعافين 43 شخصا.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة العمانية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 99 إصابة.
- وزارة الصحة الإماراتية: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 333 وشفاء 52.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 333.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 62.
- وزير الصحة الإيراني: سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بذلك.
- وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2077.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 27017.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا ليصل عدد المصابين إلى نحو 1800.
- إندونيسيا: ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 58 والإصابات إلى 790 بعد تسجيل 105 إصابات جديدة.
- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 97.
- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في ولاية هيرات غربي البلاد.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا وتسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2170 مصابا.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: نقترب من موجة إصابات شديدة بفيروس كورونا وسنشهد نسبة كبيرة من الحالات الخطيرة.
- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9137.
- إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا.
- رئيس الوزراء البريطاني يجدد الدعوة لمواطنيه للبقاء في بيوتهم لحماية المنظومة الصحية والحفاظ على أرواح الآلاف.
- إسبانيا تسجل 5552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47610.
- إسبانيا تتجاوز الصين في عدد الوفيات بفيروس كورونا وتصل إلى 3434 وفاة.
- مع الأرقام الجديدة حلت اسبانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا (6820)، وتجاوزت الصين (3281) التي انتشر منها الفيروس.
- السلطات الصحية في السويد تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2510.
- مراسل الجزيرة: النرويج تؤكد تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 2916 إصابة.
- مراسل الجزيرة: الدنمارك تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1715.
- وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 178.
- مراسل الجزيرة: مالي تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من فرنسا.
- مراسل الجزيرة: السلطات الروسية تعلن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 658.
- السلطات الروسية تعلن حظر إقامة الفعاليات العامة في الأماكن الداخلية والخارجية في موسكو.
- بوتين: هناك صعوبة في وقف انتشار فيروس كورونا في روسيا بشكل كامل بسبب اتساع مساحة البلاد.
- بوتين: من الضروري تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنظر إلى تحديات تفشي كورونا.
- بوتين: أدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.
- المكسيك تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 405.
- بنما تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 443.
- جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 780 والإصابات إلى 53740.
- الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض يتفقان على خطة بقيمة ترليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا.
- رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ مع دخول البلاد الإغلاق الكامل الخميس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
- إيطاليا ترفع الغرامات المالية على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد من 200 يورو إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.
المصدر
الجزيرة
وكالات
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