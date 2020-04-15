فيروس كورونا
الأربعاء 15 أبريل 2020 19:18

لحظة بلحظة، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 15 أبريل/نيسان

ممرض في فرنسا يدخل لوحدة معالجة مرضى فيروس كورونا
ممرض في فرنسا يدخل لوحدة معالجة مرضى فيروس كورونا
غيتي
حتى مساء الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونين و34 ألفا، توفي منهم أكثر من 130 آلافا، بينما تعافى ما يزيد على 496 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء، 15 من أبريل/نيسان:

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3711.

وزارة الصحة القطرية: شفاء 33 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 406.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 15 حالة جديدة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1405.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: إغلاق دور العبادة وإيقاف الشعائر الدينية لمدة 3 أسابيع في الخرطوم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 305 بينهم المصابون في القدس.

وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 76389 والوفيات إلى 4777.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 761 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 12868.

بريطانيا: تسجيل 4605 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98476.

وزارة الصحة الهولندية: وفاة 189 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3134.

وزارة الصحة السويدية: وفاة 170 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1203.

المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.

المكتب الاتحادي السويسري للصحة: وفاة 73 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 973.

الحكومة الألمانية تقرر تمديد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حتى 3 مايو/أيار المقبل.

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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