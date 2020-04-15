لحظة بلحظة، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 15 أبريل/نيسان
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3711.
وزارة الصحة القطرية: شفاء 33 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 406.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 15 حالة جديدة.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1405.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني: إغلاق دور العبادة وإيقاف الشعائر الدينية لمدة 3 أسابيع في الخرطوم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 305 بينهم المصابون في القدس.
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 76389 والوفيات إلى 4777.
وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 761 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة إلى 12868.
بريطانيا: تسجيل 4605 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98476.
وزارة الصحة الهولندية: وفاة 189 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3134.
وزارة الصحة السويدية: وفاة 170 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1203.
المعهد النرويجي للصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.
المكتب الاتحادي السويسري للصحة: وفاة 73 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 973.
الحكومة الألمانية تقرر تمديد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حتى 3 مايو/أيار المقبل.