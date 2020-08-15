مصر
السبت 15 أغسطس 2020 14:17

لحظة انهيار عقار بوسط القاهرة(فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة انهيار عقار كبير بشارع قصر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى إلى احتجاز أشخاص بداخله.

وقال محافظ العاصمة المصرية إن العقار المنهار يقع على مساحة 1500 متر مربع ومكون من أرضى و4 طوابق.

وأضاف أن العقار يحوي شركة صرافة بالطابق الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض أثاث مغلق.

وقالت السلطات المصرية إنه جرى إنقاذ 18 شخصا نقل منهم اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أنه جاري مواصلة عمليات الإنقاذ.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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