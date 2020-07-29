الصين
الأربعاء 29 يوليو 2020 11:36

لحظة انهيار جسر بمن فوقه من المارة.. فيديو يحبس الأنفاس

الرصيف انهار فجأة بمن عليه
مواقع التواصل
نشرت صحيفة الشعب الصينية عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لانهيار جانب لأحد الجسور بمن عليه من المارة بشكل مفاجئ.

ووصفت الصحيفة المشهد بالقول "لحظات توقِف القلب!"، وقالت إن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وكان اثنان من المارة يسيران على رصيف جانبي بأحد الكباري المعلقة، وفجأة، انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه عدة أقدام تحت كومة من الركام.

وقالت الصحيفة إنه "لحسن الحظ، نجا الشخصان اللذان سقطا خلال الحادثة. فقط أصيبا بجروح طفيفة".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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