تركيا
الاثنين 24 أغسطس 2020 21:19

لحظة إنقاذ بقرة عالقة في فيضانات شرقي تركيا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية إنقاذ بقرة كانت عالقة في الفيضانات التي ضربت منطقة غيرسون في شمال شرق تركيا.

وأظهر المقطع عملية إنقاذ بقرة عالقة في فيضانات منقطة غيرسون في شمال شرق تركيا عبر سحبها برافعة ولوح خشبي.

وارتفع عدد الوفيات جراء السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عنها بمنطقة البحر الأسود بشمال البلاد إلى ستة مع استمرار البحث عن عشرة مفقودين.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم غيرسون مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض وإخلاء الطرقات منها.

وأغلقت العديد من الطرق بسبب المياه كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن السلطات أعادت الكهرباء في بعض المناطق لكنه أوضح أن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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