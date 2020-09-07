روسيا
الاثنين 7 سبتمبر 2020 21:44

لحظات مرعبة لجندي روسي أخطأ في إطلاق "صاروخ كتف" (فيديو)

صورة من مقطع فيديو للحظة انفجار "صاروخ كتف" أطلقه أحد الجنود الروس
مواقع التواصل
تداولت حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار "صاروخ كتف" أطلقه أحد الجنود الروس أثناء مسابقة الجيش الدولي "clear sky" في روسيا.

 

وسجلت لقطات الفيديو لحظات مرعبة حيث ارتطم الصاروخ بالأرض أثناء إنطلاقه بالقرب من الجندي.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الصاروخ لم يخرج من حاوية الإطلاق. ماجعله يسقط بالقرب من الجندي.

وكان الصحفي الروسي رستم أداغاموا أول من نشر الفيديو على حسابه.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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