الجمعة 23 أكتوبر 2020 21:35
لحظات مؤثرة.. تكريم أم في حفل تخرج دفعة ابنها المتوفى (فيديو)
تداولت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو مؤثر، لأم تتسلم شهادة ابنها المتوفي في حفل تخرج دفعته في جامعة إب اليمنية.
ويظهر في المقطع منسق الحفل وهو ينطق باسم "وائل العمري" ويسأل عمن ينوب عنه في استلام الشهادة ليفاجئ الجميع بصعود والدة وائل إلى المنصة.
وصعد جميع طلاب الدفعة إلى المنصة لتحية الأم وتقبيل جبينها، ومؤكدين لها بأن ابنها وائل لم يمت وهو لايزال حاضرا في قلوبهم.
وقوبل المقطع بتفاعل واسع، حيث عبر الكثيرون عن تعاطفهم مع والأم، وأثنوا على زملائه الذين لم ينسوا زميلهم في غمرة فرحتهم بتخرجهم.
وتوفي وائل في محافظة إب بصعق كهربائي أثناء حضوره عرس أحد زملائه في 19 فبراير/ شباط من العام الحالي.
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر