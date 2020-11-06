لحظات رعب.. حوت أحدب يقلب قاربا بركابه تحت الماء (فيديو)

عاشت امرأتان من مراقبي الحيتان لحظات رعب حقيقية، الإثنين الماضي، عندما قام حوت أحدب ضخم بقلب قاربها، ما أدي إلى سقوطهما فجأة في الماء قبالة شاطئ أفيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وصور الحادث عدة أشخاص في المنطقة وتم تداوله على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام بشكل واسع.

وقالت إحدى المرأتين اللتين كانتا على متن القارب، وتدعى جولي مكسورلي، لوسائل إعلام محلية إنها أقنعت صديقتها يوم الاثنين بالذهاب معها للتجديف والتقاط صور للحيتان.

وأضافت أنهما تمكنا من رؤية الحيتان وكانت بعيدة عنهما، ولكن، وفي ثوانٍ معدودة، ظهر أحدها تحت قاربهما بشكل مفاجئ.

وأوضحت أن القارب انقلب في لحظة وألقيت هي وصديقتها على الفور في الماء، لكن الحوت لحسن الحظ لفظ القارب مرة أخرى لتنجو المرأتان من الموت.

والتقطت إحدى المرأتين مقطعا لهجوم الحوت أثناء وجودهما في القارب.

Here is another angle of the whale breaching with the kayak seemingly in its mouth. The woman who took this video tells me she was filming the whale in the distance and next she knew, the whale emerged trying to get the fish around the kayak (Video: Mandy Boyle) @KSBY pic.twitter.com/ARjDxwuOdT — Melissa Newman (@melnewmantv) November 3, 2020

وتعتبر الحيتان الحدباء من الأنواع المهددة بالانقراض، ويقول خبراء الثدييات البحرية إنها يمكن أن تكون غير متوقعة وخطيرة، ويجب على الناس الاحتفاظ بمساحة كبيرة، تعادل مساحة ملعب كرة قدم، بينهم وبين الثدييات الكبيرة.

لكن خفر السواحل يرون أن تطبيق هذا الأمر ربما يكون صعبًا، إذ ربما وُجدت مساحة كبيرة بين أحد الأشخاص وبين الحيتان، ثم في اللحظة التالية تظهر الحيتان في المكان.

وأخيرا ظهر عدد من الحيتان بالقرب من خليج مورو وشاطئ أفيلا بولاية كاليفورنيا.

وبحسب خبراء الثدييات البحرية فإن هذا النوع من الحيتان يقترب من الشاطئ بحثا عن طعام يسهل العثور عليه.