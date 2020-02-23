احتجاجات السودان
الأحد 23 فبراير 2020 18:20

لجنة تحقيق جديدة في السودان.. ومغردون يتساءلون: أين النتائج السابقة؟

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
الجزيرة مباشر
تباينت ردود الأفعال حيال قرار رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة بين المطالبة بالتحقيق والسخرية من القرار.

وتساءل رواد مواقع التواصل في السودان عن مدى جدوى عمل لجان التحقيق وعن نتائج التحقيقات السابقة التي أصدرت الحكومة الانتقالية قرارات بتشكيلها.

وأعلن رئيس حمدوك في خطاب، الجمعة الماضية، عن تشكيل لجنة للتحقيق في القمع الذي واجهت به الشرطة السودانية المتظاهرين يوم الخميس الماضي.

وشهد، الخميس، تظاهرات حاشدة ضمن ما يسمى بـ"مليونية رد الجميل" أو "مليونية 20 فبراير/شباط" للمطالبة بهيكلة القوات المسلحة وتضامنا مع الضباط المفصولين من الجيش الذين انحازوا للثورة السودانية في أبريل/نيسان الماضي.

وتعد لجنة التحقيق في أحداث يوم الخميس امتدادا لعدة لجان تحقيق تشكلت منذ استلام الحكومة الانتقالية السلطة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وكانت الساحة السودانية قد شهدت الكثير من الأحداث في الفترة الماضية مما دعا الحكومة الانتقالية إلى تشكيل لجان تحقيق أخرى لم تظهر نتائجها حتى الآن، مثل لجنة التحقيق في أحداث مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

أيضا لجنة التحقيق في مفقودي اعتصام القيادة والتي شكلت للبحث عن المفقودين بعد أحداث فض اعتصام القيادة، ولجنة تحقيق لجنة أحداث بورتسودان والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات جراء اشتباكات قبلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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