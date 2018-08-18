السبت 18 أغسطس 2018 00:03
لجنة أممية توصي بمشاركة دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
قضت لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة (الجمعة) بعدم جواز استبعاد الزعيم البرازيلي المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز استبعاده بسبب عدم البت حتى الآن بالاستئنافات القانونية التي قدمها أمام القضاء.
توصيات اللجنة الأممية:
- أعلنت اللجنة ما خلصت إليه بعد طلب مستعجل قدمه محامو لولا دا سيلفا في 27 يوليو/ تموز.
- يجب ضمان تمتع دا سيلفا بحقوقه كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.
- لا يمكن منع ترشح لولا دا سيلفا حتى استكمال البت بالاستئنافات التي قدمها أمام المحكمة.
- اللجنة ترصد التزام الدول الأعضاء بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري.
- البرازيل صادقت على كلا المعاهدتين لذا فهي مجبرة على الامتثال بقرار اللجنة.
لولا يتصدر نتائج الاستطلاعات
- وكلاء لولا دا سيلفا طلبوا اللجنة البت بشكل عاجل:
- أولا: أن يتم إطلاق سراحه من السجن
- ثانيا: السماح له بالاطلاع على وسائل الاعلام والتواصل مع حزبه.
- ثالثا: السماح له بالمشاركة في الانتخابات.
- رفضت اللجنة الطلب الأول لكنها وافقت على طلبي لولا الآخرين.
- يتصدر استطلاعات الرأي حاليا قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
- لولا دا سيلفا تولى الرئاسة لولايتين ويقضي عقوبة السجن بتهمة فساد.
- يقول أنصار لولا دا سليفا إنه مسجون بسبب تهم ملفقة.
المصدر
فرانس برس
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