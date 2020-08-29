الإمارات وإسرائيل
السبت 29 أغسطس 2020 15:34

لتوسيع التعاون.. الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الجزيرة
ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، السبت، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وذكرت الوكالة أن رئيس الدولة أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

وقالت "يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.

وأضافت الوكالة "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".

ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة خيانة من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الإمارات العربية المتحدة
إسرائيل
مقاطعة

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