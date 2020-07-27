الثلاثاء 28 يوليو 2020 00:21
لتسديد رسوم الجراحة: مريضة مغربية تدخل مصرفا في سيارة إسعاف (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو يظهر مريضة تم نقلها من المستشفى إلى البنك من أجل سحب الأموال الخاصة بإجراء العملية الجراحية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أقارب السيدة، أن المستشفى أصرت على اصطحاب السيدة بالإسعاف إلى البنك بهدف صرف الأموال ودفع المستحقات، وذلك بعد إصرار البنك على حضور السيدة بنفسها رغم خروجها للتو من العملية، ورفض كل الإجراءات الأخرى.
لكن سائق سيارة الإسعاف الذي قام بنقل السيدة -وهو يعمل في خدمة إسعاف مستقلة- لا تتبع المستشفى ولكنه يتعامل معها، قال إنه كان من المقرر نقل السيدة من المستشفى في حي دار غلف بالدار البيضاء إلى منزلها مباشرة، إلا أنها طلبت في الطريق أن تذهب للبنك لصرف الأموال ودفع مستحقات المستشفى لعدم وجود أموال معها في المنزل.
المصدر
خدمة سند