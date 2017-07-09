لبنان
الأحد 9 يوليو 2017 10:28

لبنان يقول إن إسرائيل نفذت سلسلة خروقات لأجوائه

طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
الأوربية-أرشيفية
قال الجيش اللبناني، في بيان الأحد، إن سلسلة خروقات جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية طالت كافة المناطق اللبنانية.

وأفاد الجيش اللبناني بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت من فوق بلدة الناقورة جنوب لبنان. 

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب". 

وأفاد بيان آخر للجيش اللبناني بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "علما الشعب" ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.

كما خرقت طائرتان حربيتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "كفر كلا" جنوب لبنان ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة "الناقورة".

تجدر الإشارة إلى أن انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية يعتبر خرقًا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
الجيش البناني
خروقات جوية إسرائيلية
طائرات استطلاع
علما الشعب
الناقورة
الأجواء اللبنانية
مجلس الأمن الدولي

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