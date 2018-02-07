لبنان
الأربعاء 7 فبراير 2018 21:05

لبنان يقول إنه سيمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي

رئيس الوزراء سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري
رئيس الوزراء سعد الحريري (يمين) والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري
رويترز
قال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الأربعاء) إنه أعطى أوامر لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.

واتهم زعماء لبنان إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية. وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في بيان بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين: "هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

ولم يصدر حتى الآن رد من مسؤولين إسرائيليين. وقالت إسرائيل في السابق إن الجدار ومناطق بحرية متنازعا عليها يقعان في أراضيها.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة والتي أودت بحياة نحو 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا، أغلبهم جنود.

ولم تحدث مواجهات كبيرة منذ ذلك الحين بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
لبنان
إسرائيل
احتلال
جدار حدودي

اقرأ أيضا

Thumbnail
رئيس الحكومة التونسية يقرر تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي
Thumbnail
هاآرتس: السعودية تسمح للخطوط الهندية بالسفر عبر أجوائها إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم