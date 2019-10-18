لبنان: وفاة شخصين والحكومة تسحب رسوما فرضتها على المكالمات

مقتل اثنين من العمال الأجانب اختناقا جراء حريق أثناء احتجاجات لبنان رويترز

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.

التفاصيل الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت اليوم الجمعة، إن اثنين من العاملين الأجانب لقيا حتفهما اختناقا في مبنى اندلعت به النيران في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.

الوكالة: الدفاع المدني نجح في انتشال الجثتين وإخماد الحريق في المبنى.

بدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق (واتس آب) وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.

تظاهر آلاف الأشخاص في بيروت الخميس احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

ذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. احتجاجات في لبنان على فرض ضرائب جديدة الحكومة اللبنانية تسحب رسوم المكالمات وتغلق المدارس من جانبها سحبت الحكومة اللبنانية رسوما على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كان مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم على المكالمات عبر تطبيق واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعي لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020.

من ناحية أخرى أعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب إغلاق المدارس والجامعات اليوم الجمعة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.

أصدر المكتب الإعلامي للوزير شهيب بيان قال فيه" تغلق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين أول 2019 بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

جاء ذلك عقب إعلان وزير الاتصالات محمد شقير التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إغلاق الطرقات.

ردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة احتجاجا على "الأوضاع الاقتصادية الصعبة "وضد الضرائب التي أقرتها الحكومة، وطالبوا بإسقاط "حكومة الضرائب".

قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تصريح لقناة محلية إن" التظاهرات سلمية وهناك تعليمات بعدم الاحتكاك وحتى الآن لا توجد أعمال تخريبية والأمن ممسوك، وأي محاولات تخريبية ستواجهها القوى الأمنية".

أضافت " إن الحكومة خياراتها ضيقة وهي تحاول تجنيب الشعب الانهيار" مشيرة إلى أنه" من الضروري على الحكومة الموازنة بين إجراءات التقشف وتخفيف وطأتها على المواطن اللبناني".

يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا لمناقشة الوضع المستجد. لبنانيون يتظاهرون في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات مرافق وزير التربية أطلق النار باتجاه متظاهرين في ذات الصدد أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن مرافق وزير التربية أكرم شهيّب، أطلق النار باتجاه متظاهرين ضد إقرار ضرائب جديدة، ودهس أحدهم، بالعاصمة بيروت.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء الخميس، إن مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار باتجاه المتظاهرين، ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين.

ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة (النهار) صحيفة خاصة، أنه وأثناء خروج موكب وزير التربية أكرم شهيّب، من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أنّ أحد المرافقين للموكب أطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج ومرج في محيط مجلس النواب.

أضافت الصحيفة أن الحادث أثار غضبا كبيرا بين المتظاهرين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي.

تعليقا على الحادث، طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من وزير التربية، تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، وقال، في تغريدة بحسب الصحيفة" نحن تحت القانون، لكن نطلب تحقيقا شفافا، ونرفض الاعتداء على أي كان".