لبنان: نصر الله يحذر من حرب أهلية ويرفض استقالة الحكومة

أحد أنصار حزب الله في لبنان مع صورة للأمين العام للحزب حسن نصر الله

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، المطالبين برحيل كل الطبقة السياسية في تظاهرات تعم كل أرجاء لبنان من الفراغ الذي سيؤدي الى "الفوضى والانهيار والحرب الأهلية".

وقال نصر الله في كلمة بثها تلفزيون "المنار" الناطق باسمه "لا نقبل الذهاب الى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة". رافضا بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.

كما دعا نصر الله، أنصاره للبقاء بعيدا عن أماكن الاحتجاجات التي تستهدف إطاحة النخبة الحاكمة في البلد.

أبرز ما جاء في كلمة نصر الله

الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف الإقليمي والدولي.

أخشى أن يكون هناك من يريد أن يقود لبنان إلى حرب أهلية.

أطلب من جمهور المقاومة أن يتركوا هذه الساحات.

الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وبلا عجز. هذا ليس إنجازا صغيرا بل إنجاز كبير ومهم.

لم تتمكن أية حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة.

هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق.

الحكومة مصممة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة.

الاحتجاجات البعيدة عن الطائفية أعادت للشعب اللبناني ثقته في نفسه.

الورقة الإصلاحية خطوة أولى على طريق خطوات يجب أن تتخذ.

الخطوات تشمل رفع السرية المصرفية عن كل متصد للشأن العام واستعادة الثروات المنهوبة ومحاربة الفساد.

كل سياسي أو مرجعية دينية تريد أن تتستر على الفاسدين سيحاسبهم الشعب.

يجب أن نبحث عن حلول وأي حل يجب أن يكون على أساس عدم الوقوع في فراغ خطير بالسلطة.

أناشد المتظاهرين فتح الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب للعمل والدراسة.

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