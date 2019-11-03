لبنان: عون يدعو للاتحاد أمام أنصاره وباسيل يحذر من الانهيار

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، اللبنانيين إلى الوحدة في خطاب ألقاه أمام الآلاف من مناصريه الذين احتشدوا على طريق القصر الجمهوري قبل ساعات من تظاهرات مناهضة للسلطة الحاكمة.

أبرز ما جاء بكلمة عون

عون ألقى كلمته من داخل القصر الرئاسي وتم بثّها أمام الحشود عبر شاشات ضخمة وعبر قنوات تلفزيونية.

اعتمد خطاب تهدئة رافضاً أن تكون هناك "ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة لأن الساحات الجديدة تحتاج إلى دعم وجهد".

قال: "رسمنا خارطة طريق مؤلفة من ثلاث نقاط: الفساد والاقتصاد والدولة المدنية. من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

أضاف: نحتاج إلى جهدكم، إلى ساحة مؤلفة منكم ومن الذين يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم.

باسيل يطالب "بمحاسبة الفاسدين"

وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، تحدث أمام الحشود منتقداً تحركات المحتجّين قائلا إنه "بدلاً من قطع الطرقات على الناس فلنقطع الطريق على النائب الذي يرفض إقرار القوانين وعلى السياسي الذي يهرب من المحاسبة وعلى القاضي الذي لا يريد المحاسبة ولا تطبيق القانون".

أبرز تصريحات باسيل

ليس عدلًا أن نُظلم مرتين: مرّة من رموز الفساد ومرّة من ضحايا الفساد.

دخلنا إلى الدولة وناضلنا ضدّ الفساد وكنّا وحدنا كالعادة.

لا تقتلوا الأمل بأن نقتلع الفساد ونبني دولة، لأنّ تعميمكم للفساد يساعد على حماية الفاسدين.

بدلا من قطع الطرق على المواطنين يجب قطع الطريق على النواب الذي يرفضون رفع السرية عن حساباتهم.

لا نقبل انتهاء الثورة ببقاء الفاسدين. كشفنا الفاسدين لكن القضاء هو المسؤول عن محاسبتهم. والحقيقة ستنتصر في النهاية.

الحفاظ على الوحدة الوطنية أهم من الحفاظ على صورتنا.

اليوم نرفع شعار سرية الحصانة حتى نتمكن من استرداد الأموال المنهوبة.

يجب اقتلاع الفساد وبناء لبنان لكن لا يجب اتهام الجميع بالفساد.

الوزراء والنواب رفعوا السرية عن حساباتهم المصرفية وأنا كشفت حساباتي منذ عامين.

كنا نسابق الزمن لنمنع الانهيار لكن الفساد سبقنا.

يذكر أن ناشطين لبنانيين يعتبرون باسيل الوجه الأبرز في رموز العهد السابق الذي ينادون بتغييرهم، ويعتبرونه "طامحا لوراثة منصب رئاسة الجمهورية" وفق مراقبين.

وفي وقت سابق، توافد المئات إلى محيط القصر الجمهوري، للمشاركة في مهرجان "الوفاء والدعم".

في المُقابل، احتشد نشطاء في عدد من المدن للمشاركة في تظاهرات دعا إليها معارضون تحت عنوان "أحد الضغط"، للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة.

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