الأحد 10 نوفمبر 2019 16:02
لبنان.. عشرات المحتجين يجوبون شوارع طرابلس في "أحد الإصرار"
شارك عشرات اللبنانيين، الأحد، في مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمال) ضمن فعاليات أحد الإصرار التي دعا إليها نشطاء للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
كما تخرج مظاهرات أخرى، في العاصمة بيروت، ومدينة صيدا (جنوب) تحت عنوان أحد الإصرار، حيث يواصل المحتجّون، للأحد الرابع على التوالي، احتجاجاتهم تأكيدا على استمرار الحراك الشعبي.
أحد الإصرار
- جاب المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى، شوارع طرابلس، بينما تجمهر عدد منهم أمام منزل النائب فيصل كرامي (وزير سابق) مطالبين بتغيير السلطة، ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة.
- تتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوما جديدة.
- بينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات لن تستثني أحدا من المسؤولين.
- لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرق حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم.
- منها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.
المصدر
الأناضول